La fuga de Leonardo Bertulazzi sigue sumando detenidos. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que otras cuatro personas fueron arrestadas por su presunta participación en el escape del italiano, quien permanece prófugo desde el 10 de noviembre. Con estos procedimientos, ya son cinco los detenidos en la causa.

A través de sus redes sociales, la funcionaria destacó el trabajo de la Policía Federal Argentina y advirtió que la investigación continuará para identificar a todos los que hayan colaborado con el prófugo. "El que ayuda a un criminal se convierte en criminal. Que les quede claro: los vamos a perseguir, los vamos a atrapar y van a pagar por lo que hicieron", expresó.

Entre los arrestados se encuentra Betina Erika Köpcke, esposa de Bertulazzi, detenida días atrás. Los investigadores sospechan que conocía el plan de escape. Entre los elementos analizados hay fotografías de octubre de 2025 en las que aparece frente al inmueble de la calle Bolívar, en San Telmo, y otras imágenes de las cuerdas que habrían sido utilizadas para facilitar la fuga.

El italiano escapó de la vivienda donde cumplía prisión domiciliaria tras quitarse la tobillera electrónica y descender desde un quinto piso con ayuda de un arnés. Horas más tarde, fue registrado por cámaras de seguridad en un local de ropa de Martínez, donde compró un gorro piluso. Los empleados del comercio recién supieron al día siguiente que habían atendido a un hombre buscado por la Justicia.

Mientras continúa el operativo para dar con su paradero, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió suspender los planteos de la defensa hasta que Bertulazzi sea capturado y quede nuevamente a disposición de las autoridades judiciales. Por ahora, su ubicación sigue siendo un misterio.