Llegó el día de la gran definición. Boca Juniors se enfrenta este sábado a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026, con la ilusión de volver a conquistar un título internacional después de casi dos décadas. El encuentro se disputará en Barranquilla, Colombia, y tendrá como escenario el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará cerrar el semestre con una consagración continental. Su última conquista internacional fue la Recopa Sudamericana de 2008. Con Leandro Paredes como uno de sus principales referentes, el Xeneize intentará quedarse con el trofeo frente al conjunto brasileño conducido por Eduardo Domínguez.

Para llegar a la final, Boca tuvo que superar varias instancias complicadas: dejó en el camino a O'Higgins de Chile por penales, goleó a Recoleta de Paraguay en octavos, eliminó a San Pablo en cuartos y consiguió una victoria clave frente a Vasco da Gama en las semifinales. Atlético Mineiro, por su parte, superó a RB Bragantino, Santos y Montevideo City Torque para meterse en la definición.

¿A qué hora juegan Boca y Atlético Mineiro y dónde verlo?

La final se disputará este sábado 21 de noviembre desde las 19.30 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN y DSports, mientras que también se podrá seguir por streaming a través de Disney+ Premium, DGO y Paramount+.

Las formaciones de Boca y Atlético Mineiro

El árbitro designado para la definición es el uruguayo Andrés Matonte. Del lado de Boca, Arruabarrena prepara un equipo con Paredes como una de sus figuras y la apuesta por Aranda entre las decisiones importantes para el encuentro. Atlético Mineiro, bajo la conducción de Domínguez, buscará imponer su juego y quedarse con el título continental.

La expectativa es enorme: Boca quiere volver a festejar a nivel internacional después de 18 años, mientras que el Galo intentará arruinarle la fiesta y quedarse con la Sudamericana. Todo se define en Barranquilla.