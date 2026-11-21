La explosión ocurrida en Remedios de Escalada sumó dos nuevas víctimas fatales. Se trata de Matías Leguizamón, de 33 años, y Juan José Servín, trabajadores de la empresa tercerizada Exgadet, quienes fallecieron como consecuencia de las graves heridas sufridas durante el estallido del pasado 13 de noviembre. La información fue confirmada por fuentes judiciales.

Leguizamón, un operario oriundo de Santiago del Estero, murió luego de permanecer internado por las lesiones que le provocó la explosión. En tanto, Servín falleció durante la mañana de este sábado en la clínica Solís de San Justo, donde recibía atención médica.

Con estos dos fallecimientos, ya son cuatro los trabajadores que perdieron la vida por el siniestro ocurrido en el partido de Lanús. Las primeras víctimas fueron Marcelo García, de 47 años, y Néstor Julián D'Alessandro, ambos operarios de Metrogas. García fue encontrado sin vida en el lugar y su identidad pudo confirmarse mediante estudios de ADN. Era padre de dos chicos, de 6 y 8 años, y su familia lo buscaba desde el día de la tragedia.

D'Alessandro, por su parte, murió el jueves 19 de noviembre durante la madrugada, luego de permanecer varios días internado en grave estado en el sanatorio Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires.

El estallido se produjo el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada y continúa bajo investigación judicial para determinar cómo ocurrió y establecer las posibles responsabilidades. Tras las primeras muertes, el municipio de Lanús había decretado 72 horas de duelo, mientras que el Ministerio de Trabajo bonaerense expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y su solidaridad con los trabajadores del sector.