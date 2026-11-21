Baires Grill, una de las cadenas de restaurantes argentinos más importantes de Estados Unidos, fundada en Miami en 1999 y con nueve restaurantes en Estados Unidos, anunció su llegada a la Argentina con un plan de cuatro restaurantes que se desarrollará entre fines de 2026 y 2027. La primera apertura está prevista para la primera semana de diciembre de 2026 en Puerto Madero. La expansión continuará durante el próximo año en Costanera Norte, Nordelta y Canning.

La llegada al país representa un nuevo capítulo para una compañía que nació con el propósito de acercar los sabores, las tradiciones y la hospitalidad argentina al público internacional.

Tras consolidar su propuesta en Estados Unidos, Baires Grill busca trasladar esa experiencia al mercado que inspiró su identidad.

Cuatro ubicaciones estratégicas

Puerto Madero | primera semana de diciembre de 2026

La primera sede abrirá al público en avenida Alicia Moreau de Justo 740, en uno de los principales polos gastronómicos de Buenos Aires.

Costanera Norte | mayo de 2027

La segunda apertura ampliará la presencia de la marca en un corredor tradicional de encuentros y propuestas gastronómicas de la ciudad.

Nordelta | septiembre de 2027.

El tercer restaurante estará orientado a acompañar el dinamismo residencial y comercial de la zona norte del Gran Buenos Aires.

Canning | diciembre de 2027.

La cuarta apertura completará esta primera etapa de expansión en un área de creciente actividad residencial y comercial.

Trayectoria internacional con identidad argentina

En sus 27 años de historia, Baires Grill pasó de su primer restaurante en Miami a un grupo con nueve locaciones en Estados Unidos: siete en Miami y el sur de Florida, uno en Orlando y uno en Nueva York. La compañía reúne a más de 500 colaboradores y ha construido su crecimiento alrededor de la consistencia del producto, la atención personalizada y una experiencia de hospitalidad que busca ir más allá de la mesa.

Su propuesta combina cortes de carne premium, empanadas y clásicos argentinos con opciones de inspiración internacional. En Estados Unidos, su carta incluye más de 70 platos y una selección de más de 150 etiquetas de vino, con especial protagonismo de los vinos argentinos y el Malbec.

La coctelería, los ambientes elegantes y los espacios para celebraciones privadas y encuentros corporativos completan el concepto. Son espacios celebraciones privadas y encuentros corporativos completan el concepto. Son espacios amplios, con capacidad para unos 300 comensales por ocasión

Hospitalidad y servicio como sello distintivo

Más allá de la cocina, Baires Grill ha hecho de la hospitalidad uno de sus principales diferenciales. El cuidado de los detalles, la calidad de las materias primas y un servicio cercano forman parte de una propuesta pensada para almuerzos de negocios, cenas, reuniones familiares y celebraciones.

La intención es ofrecer en Argentina esa misma filosofía, adaptada a los hábitos y expectativas del público local.

El crecimiento de Baires Grill refleja una visión empresarial sostenida en la calidad del producto, la innovación y el servicio. Su llegada al mercado argentino abre una nueva etapa en una historia que comenzó en Miami y que hoy conecta ciudades y culturas a través de la gastronomía, con la identidad argentina como sello distintivo.

