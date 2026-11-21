Barracas Central dio el golpe en Florencio Varela y dejó afuera a Defensa y Justicia de los playoffs del Torneo Clausura 2026. El Guapo se impuso por 1-0 en el estadio Norberto Tomaghello, con un gol de cabeza de Norberto Briasco, y consiguió el pasaje a los cuartos de final.

El encuentro tuvo intensidad y momentos de buen juego, pero la diferencia llegó durante la primera parte. A los 29 minutos, Iván Tapia ejecutó un córner preciso que encontró a Briasco en el área. El delantero conectó de cabeza, cruzó la pelota y venció al arquero Matías Borgogno para poner en ventaja al conjunto visitante.

Durante los primeros 45 minutos, Barracas encontró espacios y logró generar las situaciones más peligrosas. Defensa también tuvo algunas aproximaciones, pero le costó encontrar claridad en los últimos metros y no pudo evitar que el rival se fuera al descanso arriba en el marcador.

En el complemento, el Halcón intentó reaccionar y fue en busca del empate, pero se encontró con un Barracas ordenado, que defendió la ventaja y resistió los ataques del equipo de Florencio Varela. Las imprecisiones en la definición terminaron condicionando al local, que se despidió del campeonato.

Con este resultado, el equipo dirigido por Damián Ayude se metió entre los ocho mejores del Clausura y ahora espera por el ganador del cruce entre Rosario Central y Gimnasia de Mendoza para conocer a su próximo rival. Para Defensa y Justicia, en cambio, terminó el sueño de seguir peleando por el título.