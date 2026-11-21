Los participantes de MasterChef Celebrity cambiaron las cocinas por la pista de baile y protagonizaron una salida grupal que dio que hablar en las redes sociales. El elenco del reality de Telefe se organizó para viajar hasta Tropitango, el reconocido boliche de cumbia de Tigre, y acompañar a su compañero Hernán Coronel, líder de Mala Fama, durante una presentación en vivo.

La noche comenzó con una reunión en una quinta, donde compartieron pizzas, sushi y una previa entre amigos. En las imágenes que circularon aparecen Nazareno Casero, Pablo Migliore, Luck Ra, Grego Rossello, Rocío Robles, Edith Hermida, China Ansa, Sebastián Presta, Marta Fort y Luciana Geuna, entre otros. Después de la cena, todos se subieron a un micro especialmente preparado para trasladarse hasta el boliche.

#MalaFama 🎤 **¡MasterChef cambió las hornallas por la cumbia!** Los participantes del reality vivieron una noche diferente y fueron en micro a ver a Hernán Coronel, líder de Mala Fama, al Tropitango de Tigre. Después de compartir una comida con pizzas y sushi, el grupo se trasladó hasta el boliche, donde no faltaron los bailes, las ocurrencias y los momentos desopilantes. Incluso recrearon el clásico grito de **“¡Manos arriba, chefs!”** y algunos se animaron a subir al escenario. Entre los protagonistas de la noche estuvieron Nazareno Casero, Pablo Migliore, Luck Ra, Grego Rossello, Rocío Robles, Edith Hermida, China Ansa, Sebastián Presta, Marta Fort y Luciana Geuna, entre otros. Una salida distinta, cumbia y mucha diversión fuera de las cocinas. 🍕🎶 👉 Leé todos los detalles en ANDigital. 📌https://t.co/IcA4RfJABa #MasterChefCelebrityColombia #MalaFama #HernánCoronel #Tropitango #Televisión #Espectáculos #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 21, 2026

Uno de los momentos más divertidos de la previa lo protagonizó Juli Poggio, quien hizo una parada en una estación de servicio para comprar bebidas y se encontró con una gigantografía de Damián Betular. Entre risas, grabó el momento y bromeó con invitar al jurado a sumarse a la salida. También recrearon el clásico cierre del programa, cuando Wanda Nara grita: "¡Manos arriba, chefs!", esta vez con las cajas de comida sobre la mesa.

Ya en Tropitango, la banda abrió el show con uno de sus clásicos, "La marca de la gorra". Hernán Coronel aprovechó el escenario para saludar a sus compañeros de televisión, entre ellos Juli Poggio, China Ansa, Rocío Robles y Mike Amigorena. La respuesta del grupo fue inmediata: bailaron, cantaron y registraron cada momento con sus celulares.

La fiesta tuvo más sorpresas cuando Pablo Migliore se animó a tomar el micrófono con un gorro de Boca y se sumó al espectáculo. También hubo una presentación especial para Marta Fort, que salió al escenario entre aplausos. La salida dejó en claro que la buena onda entre los participantes de MasterChef Celebrity también continúa fuera de las grabaciones, aunque esta vez el desafío no fue preparar un plato, sino disfrutar de una noche a pura cumbia.