Boca Juniors volvió a escribir una página dorada de su historia internacional. Después de 18 años de espera, el conjunto de la Ribera se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 al derrotar por 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada este sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

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Con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió una victoria contundente frente al conjunto brasileño que conduce Eduardo Domínguez y sumó una nueva estrella a sus vitrinas.

La conquista tuvo un significado especial para el mundo xeneize: Boca no levantaba un trofeo internacional desde la Recopa Sudamericana de 2008. Esta vez, lejos de sufrir, impuso condiciones, manejó los tiempos del encuentro y terminó desatando un festejo largamente esperado.

Ascacíbar abrió el camino hacia la gloria

Desde el pitazo inicial, Boca salió decidido a quedarse con la final. Con presión alta, intensidad en la mitad de la cancha y profundidad por las bandas, el conjunto argentino rápidamente puso contra las cuerdas a Atlético Mineiro.

Apenas comenzado el partido, Merentiel tuvo una oportunidad clarísima, pero su remate terminó estrellándose contra el palo. Poco después, Ascacíbar convirtió un tanto que fue anulado por posición adelantada.

Sin embargo, el mediocampista tendría revancha. A los 16 minutos del primer tiempo, Tomás Aranda protagonizó una acción ofensiva que terminó con un rebote dentro del área. Ascacíbar apareció para capturar la pelota y sacar un potente remate que dejó sin posibilidades al arquero Everson.

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El 1-0 reflejaba lo que sucedía dentro del campo de juego. Boca dominaba, encontraba espacios y mostraba una autoridad que contrastaba con las dificultades del equipo brasileño para generar situaciones de peligro.

Antes del descanso, Lautaro Di Lollo estuvo cerca de ampliar la ventaja con un cabezazo que exigió una gran intervención del arquero rival.

Merentiel liquidó la historia y desató el festejo

El complemento comenzó de la mejor manera para el equipo argentino. Apenas transcurridos tres minutos, Sebastián Villa protagonizó una gran jugada por el sector izquierdo, superó a su marcador y envió un centro preciso que encontró a Miguel Merentiel dentro del área.

El delantero uruguayo no perdonó y estableció el 2-0 que terminaría siendo definitivo.

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El segundo gol representó un golpe durísimo para Atlético Mineiro, que había intentado modificar su funcionamiento con tres cambios durante el entretiempo.

A partir de allí, el conjunto brasileño adelantó sus líneas y buscó reaccionar, aunque se encontró con un Boca ordenado, concentrado y dispuesto a defender la ventaja sin renunciar al ataque.

Bernard tuvo una de las aproximaciones más peligrosas del equipo de Domínguez, mientras que el arquero Álvaro Montero respondió cuando fue exigido.

En el tramo final, Boca incluso contó con oportunidades para ampliar la diferencia, pero el marcador ya no se modificó.

Una conquista histórica después de 18 años

Cuando el árbitro uruguayo Andrés Matonte marcó el final, los futbolistas xeneizes se fundieron en un abrazo y comenzaron los festejos de los miles de simpatizantes que acompañaron al equipo en Colombia.

La consagración significó mucho más que un nuevo título.

Boca volvió a levantar una copa internacional después de 18 años y alcanzó su tercera Sudamericana, tras las obtenidas en 2004 frente a Bolívar de Bolivia y en 2005 ante Pumas de México.

Con esta conquista, además, se convirtió en el primer club en alcanzar tres títulos de la competencia.

Para Arruabarrena, la victoria representó la coronación de un equipo que supo imponer su propuesta en el partido decisivo. Para los jugadores, el premio a una campaña que terminó de la mejor manera. Y para los hinchas, el final de una espera que parecía interminable.

Boca recuperó su lugar en el continente

La imagen de Leandro Paredes levantando el trofeo sintetizó una noche que quedará grabada en la memoria de los simpatizantes.

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En Barranquilla, el Xeneize no necesitó de una definición agónica ni de una tanda de penales. Fue superior, golpeó en los momentos justos y terminó celebrando con absoluta justicia.

Dieciocho años después, Boca volvió a ser campeón internacional. Y la Copa Sudamericana volvió a teñirse de azul y oro.