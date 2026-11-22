La Cámpora y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cerraron este sábado el acuerdo por el que designaron al diputado nacional Máximo Kirchner al frente de la conducción del Congreso del Partido Justicialista provincial, además de distribuir el resto de los cargos entre los distintos congresales.

Vale reseñar que ambos espacios ya habían llegado a un acuerdo previo durante la semana, rubricado el pasado miércoles en el sexto piso de la sede del partido en La Plata. Allí se firmó una tregua entre las fuerzas y se acordó que Kirchner presidiera el Congreso. Además, quedó confeccionado un documento para exigir la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la recuperación de sus derechos políticos.

En este nuevo encuentro, que duró apenas diez minutos y se realizó de manera virtual, se votó a favor de la presidencia del diputado y se terminaron de definir el resto de los cargos para la Mesa Directiva, la Junta Electoral, el Tribunal de Disciplina y la Comisión Fiscalizadora.

Los cargos

Vicepresidencias: Pablo Zurro, intendente de Pehuajó (primer lugar); Carlos Bianco, ministro del Gobierno provincial (segundo lugar); Cristina Álvarez, jefa de asesores de Kicillof (tercer lugar); y Federico Achával, intendente de Pilar (cuarto lugar).

Secretaría general: Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda (secretario), y Gastón Granados, intendente de Ezeiza (prosecretario).

Secretaría administrativa: Daniela Vilar, ministra de Ambiente bonaerense (secretaria), y Carlos Balor (prosecretario).

Secretaría de Actas: Lucía Portos (secretaria) y Lauro Grande (prosecretario).

Secretaría de Acción Legislativa: Julio Pereyra, director del Banco Provincia (secretario), y Edgardo Deperti (prosecretario).

Vocalías: Adrián Grana, Macarena Rusconi, Bernarda Meglia, Patricia Ibáñez, Micaela Ortiz, Evelyn Díaz, Julieta Garello, Marina Ocampo y Daiana Martínez Barrientos.

Congresales nacionales: se trata de las cuatro personas que la provincia de Buenos Aires enviará al Congreso nacional del PJ. Por un lado, quedaron Axel Kicillof y Verónica Magario, vicegobernadora bonaerense; por el otro, Teresa García y Máximo Kirchner.

Junta Electoral: Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, mantendrá su cargo de presidente, acompañado por Andrés Watson, intendente de Florencio Varela; Juan Zabaleta; Nicolás Mantegazza; Mariano Ríos Ordóñez; Juan Pablo García; Jorge Carpinetti; Florencia Lampreabe; Marina Moretti; Mailén Vélez; Ayelén Borda; María Paz Bertero; y Malena Arce Armendáriz.

Tribunal de Disciplina: Facundo Loccoco (presidente), acompañado por Marcelo Fisicaro, Alejandro Castellanos, Aldana Sillana, Karina Pinto, Bianca Bertotto, Erica Pinto y Mirta Andrada.

Comisión Fiscalizadora: Gabriel Peralta (presidente), acompañado por Claudio Americe, Hernán Ralinqueo, Martín Di Bella, Débora Indarte y Micaela Carrara.