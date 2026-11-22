La Municipalidad de La Plata cerrará este domingo 22 de noviembre la segunda edición de la Semana de la Música con la presentación del Piazzolla Octeto Electrónico, dirigido por Nico Sorín, en las escalinatas del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha.

El espectáculo, impulsado por la gestión del intendente Julio Alak, comenzará a las 19 horas y ofrecerá una reinterpretación de la obra de Astor Piazzolla y su conjunto electrónico de 1977, con una sonoridad actual que recupera el espíritu innovador del reconocido compositor argentino.

La entrada es libre y gratuita. El espectáculo se realizará al aire libre y contará con un sector de 500 sillas disponibles mediante inscripción previa en https://forms.gle/Bk1bcuU5TvDnVyZn7, además de un espacio abierto para que el público pueda disfrutar de la propuesta llevando su propia reposera.

Quienes completen el formulario para acceder al sector de sillas deberán presentarse el mismo domingo a las 18:40 para realizar la fila de ingreso y ocupar los asientos disponibles.

Cabe aclarar que la inscripción no garantiza un asiento, que las 500 sillas se ocuparán por orden de llegada hasta completar el cupo disponible y que quienes asistan con sus reposeras para ubicarse en el espacio abierto destinado al público no necesitan inscripción previa.

La presentación marcará el cierre de la Semana de la Música, que desde el 14 de noviembre reunió a artistas nacionales y locales en distintos escenarios de la ciudad, con propuestas de diversos géneros en el marco del 144° aniversario de La Plata y el Día de la Música.