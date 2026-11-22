El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pihetto, consideró que Javier Milei no va a ser reelecto, en tanto que aconsejó que los potenciales precandidatos presidenciales del peronismo, Sergio Massa y Axel Kicillof, “agoten las instancias de diálogo” en pos de la unidad.

“Para mí no va a ser reelecto. Creo que del espacio es el más competitivo porque además es la figura del presidente. Pero no, no creo que tenga destino de reelección porque ha provocado un gran daño a los sectores de la clase media y a los sectores del mundo del trabajo”, evaluó el legislador sobre las chances de otro periodo del líber libertario.

“Ahora bien, el peronismo tiene que presentar una alternativa, una alternativa inteligente, preparada para gobernar. No puede volver a improvisar, no puede tener contradicciones de ejercicio”, alertó Pichetto en declaraciones a Perfil.

Más allá de Kicillof y Massa, Pichetto aludió a “una figura que hoy sigue siendo extremadamente gravitante desde el encierro y desde el silencio” que es Cristina Fernández de Kirchner.

“Si le damos algo de entidad a las encuestas con toda la relatividad que esto tiene todas marcan una gravitación impresionante desde el punto de vista de la figura política ¿Por qué? Porque indudablemente ese liderazgo está construido sobre la base de dos presidencias sobre políticas que la gente la lleva a analizar el pasado reciente los últimos 20 años”, puntualizó.

“Te encontrás con mucha gente que te dice ‘cuidado, estábamos mejor, la plata alcanzaba para llegar a fin de mes, podíamos tener algunos gustos’, el nivel del empleo, había subsidio para los servicios públicos. Hoy está todo volando, todos los meses te ajustan, el impacto de la tarifa pública

De todas maneras, indicó que un peronismo atomizado “puede abrir la puerta para que gane en primera vuelta Milei. Sería un error político grave”.

El consejo para Massa y Kicillof

“En primer lugar, agotar toda la vía de diálogo para arribar a un mecanismo de consenso. Y de construir la mejor alternativa para que el peronismo pueda ganar y un programa político económico serio”, resumió el diputado opositor.