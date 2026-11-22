Correr entre montañas, bosques y senderos propone una experiencia distinta a la del running urbano. Sin embargo, el contacto con la naturaleza también presenta nuevos desafíos: desniveles, terrenos irregulares, subidas prolongadas y descensos que exigen fuerza, coordinación y control corporal.

Por eso, prepararse para una carrera de trail no consiste únicamente en acumular kilómetros. El entrenamiento debe combinar trabajo aeróbico con ejercicios de fuerza, estabilidad y movilidad que permitan responder a las condiciones cambiantes del terreno.

“El trail running demanda mucho más que resistencia cardiovascular. Cada paso requiere que el cuerpo se adapte a una superficie diferente, absorba impactos y mantenga el equilibrio. El trabajo de fuerza en el gimnasio ayuda a desarrollar esa base y permite llegar a la montaña mejor preparado”, explica Jorge Pizarro, gerente técnico de Smart Fit Chile y Cono Sur.

Construir una base antes de sumar dificultad

Quienes quieran iniciarse en el trail deberían comenzar con una base de entrenamiento sostenida. Antes de aumentar la distancia o buscar grandes desniveles, es importante poder correr de manera continua y sin molestias sobre terrenos más estables.

La progresión debe ser gradual. Se pueden incorporar primero caminatas con inclinación, intervalos en cinta y circuitos que alternen carrera y caminata. Luego, sumar recorridos al aire libre con pendientes moderadas.

Entrenar en una cinta con inclinación también permite simular parte de la exigencia de una subida y controlar con precisión la velocidad, la pendiente y el tiempo de trabajo. De esta manera, es posible preparar el sistema cardiovascular sin depender siempre de tener una montaña cerca.

Fortalecer las piernas para subir y descender

Las subidas exigen fuerza para impulsar el cuerpo, mientras que los descensos requieren control para frenar y absorber el impacto. Por eso, la preparación debería incluir ejercicios para cuádriceps, glúteos, isquiotibiales, pantorrillas y tobillos.

Sentadillas, estocadas, peso muerto, subidas a un banco y elevaciones de talones son algunos de los movimientos que pueden incorporarse. El peso debe permitir una ejecución controlada, con buena postura y un rango de movimiento adecuado.

Para prepararse para los descensos también es importante entrenar la fase excéntrica, es decir, el momento en que el músculo se alarga mientras controla una carga. Una forma de hacerlo es realizar el descenso de la sentadilla o la estocada lentamente, durante dos o tres segundos.

“Las bajadas suelen subestimarse, pero pueden generar una gran demanda muscular. Trabajar el control del movimiento ayuda a absorber mejor los impactos y a sostener la técnica cuando aparece el cansancio”, señala Pizarro.

Entrenar el equilibrio y la estabilidad

En un sendero, el apoyo cambia constantemente. Puede haber piedras, barro, raíces o pendientes laterales que obliguen al cuerpo a realizar ajustes rápidos. Para responder mejor a estas situaciones, es recomendable fortalecer la zona media y trabajar la estabilidad de tobillos, rodillas y caderas.

Las planchas, los ejercicios unilaterales y los movimientos sobre una sola pierna ayudan a mejorar el control corporal. También pueden incorporarse estocadas en diferentes direcciones y ejercicios de equilibrio, siempre adaptados al nivel de cada persona.



El objetivo no es reproducir situaciones riesgosas dentro del gimnasio, sino preparar al cuerpo para mantener una postura estable ante los cambios del terreno.

No entrenar siempre al mismo ritmo

Una carrera de trail combina momentos de trote, caminata, ascenso y descenso. Por eso, entrenar siempre a una velocidad constante puede resultar insuficiente.

Una preparación más completa puede alternar sesiones de carrera continua con intervalos de distinta intensidad, caminatas con inclinación y circuitos de fuerza. Esta variedad permite desarrollar la capacidad de cambiar el ritmo y recuperarse durante el recorrido.

Para quienes cuentan con poco tiempo, una sesión breve también puede ser útil. Un entrenamiento de aproximadamente 20 minutos puede incluir tres minutos de entrada en calor, catorce minutos de circuito de fuerza y cardio y tres minutos de vuelta a la calma. La constancia resulta más importante que realizar entrenamientos extensos de manera esporádica.

Respetar la recuperación

El descanso también forma parte de la preparación. Una baja inusual del rendimiento, la sensación de fatiga constante, las dificultades para dormir o la aparición de molestias persistentes pueden indicar la necesidad de disminuir la intensidad.

Después de las sesiones más exigentes se pueden incorporar actividades suaves, ejercicios de movilidad o caminatas. Si aparece dolor en articulaciones, tendones o ligamentos, es importante interrumpir el ejercicio que provoca la molestia y consultar con un profesional.

“La mejora se produce cuando el entrenamiento y la recuperación están equilibrados. Llegar cansado a todas las sesiones no es señal de una mejor preparación. El objetivo es sumar estímulos que puedan sostenerse en el tiempo”, agrega Pizarro.

Qué tener en cuenta antes del primer trail

Además del entrenamiento físico, quienes se preparan para su primera experiencia deberían elegir una distancia acorde con su nivel, conocer previamente las características del circuito y probar durante los entrenamientos el calzado y la indumentaria que utilizarán.



La hidratación, la protección solar y la planificación de la alimentación también deben ajustarse a la duración, la altitud, el clima y las condiciones particulares de la carrera.