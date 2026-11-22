La vicepresidenta, Victoria Villarruel, volvió a marcar fuertes diferencias con el Gobierno al apuntar contra el canciller Pablo Quirno por los gastos de su cartera. En concreto, la titular del Senado objetó una contratación millonaria para el servicio de comida y bebida en eventos protocolares del Palacio San Martín.

Luego de que el funcionario justificara el cierre de 32 empresas desde el inicio de la gestión de Javier Milei, al decir que “hay muchas que son unipersonales, gente que pasó a ser autónoma, ahí tenés un aumento del empleo por ese lado, tenés un aumento de los salarios reales muy importantes en los salarios no informales”.

A través de las redes sociales, la número dos del Poder Ejecutivo fue lapidaria: “El señor Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros”.

@GabrielAlfie15 @alzicarelli @lamesazaarg El Sr Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del Catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 22, 2026

De este modo, Villarruel condenó la contratación de Cancillería para el suministro de comidas y bebidas destinadas a actos y eventos protocolares. Se trata de una licitación publicada en febrero de 2026 que estableció un presupuesto máximo estimado de hasta $ 135 millones, con adjudicaciones en torno a los $ 80 millones.

Las palabras de la vicepresidenta generaron un fuerte revuelo en el microclima digital y negó que el suyo sea un sueldo millonario.

“Los sueldos de los senadores, de los ministros, de los jueces, de los embajadores, los fija cada poder. Como no soy senadora solo administro el Senado, que no incluye las dietas de los senadores. Y mi administración ahorró 30.000 millones de pesos”, respondió.

En igual tono, aclaró: “Mi sueldo está congelado desde el 2023 y no tengo fondos reservados como todo el Gabinete”.

Cuando un usuario de redes sociales le reclamó que donara su salario para acompañar el discurso de austeridad, explicó: “¿Me estás diciendo que tendría que tener otros ingresos para poder vivir? ¿Sabés que eso es ilegal para el presidente y el vice, que tienen completa incompatibilidad para ejercer sus profesiones, cobrar honorarios o dinero de otra cosa que no sea el sueldo asignado por el Estado?”.

Me estás diciendo que tendría que tener otros ingresos para poder vivir? Sabés que eso es ilegal para el presidente y el vice y que tienen completa incompatibilidad para ejercer sus profesiones, cobrar honorarios o dinero de otra cosa que no sea el sueldo asignado por el Estado.? Aprovecho tu ignorancia para contarles a todos que sin juicios laborales disminuimos la planta en 1300 personas menos y ahorramos 30.000 millones de pesos. Somos muy austeros. No querría puntualizar en todo lo que lo somos. Slds — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 22, 2026

Finalmente, negó pagarle a “trolls” y recalcó: “Absolutamente nada. Por eso están ardidos. Los que me defienden son ciudadanos comunes. La gente paga, los trolls y los fanáticos los dejamos para la casta”.