La diputada nacional de Unión por la Patria, Natalia Zaracho, advirtió sobre la caída del consumo de alimentos básicos y cuestionó que el Gobierno de Javier Milei evalúe la realidad social a través de planillas de Excel en lugar de atender las necesidades reales de las familias.

“Hoy comer un bife chorizo o llenar la heladera se volvió un privilegio, mientras el Gobierno tira números y verdura y la gente sabe que le mintieron y que el modelo fracasó”, apuntó la legisladora en declaraciones a la AM 530.

Asimismo, Zaracho vinculó la debilidad política del oficialismo en el Congreso —reflejada en la falta de quórum para sesionar— con las maniobras en torno a la suspensión de las PASO, sosteniendo que el Gobierno “busca acomodar las reglas electorales” por temor a perder poder y ante las crecientes tensiones internas.

En ese sentido, desmontó el relato de que la gestión de Javier Milei representa una “novedad” ajena a la política tradicional, recordando que figuras como Luis Caputo, Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y los Menem ya formaron parte de etapas anteriores de “endeudamiento y ajuste”.

“Nos quieren hacer creer que son nuevos en la política, pero es toda la peor casta metida en este Gobierno, los mismos que generaron el quilombo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional”, recordó la parlamentaria de Patria Grande.

Asimismo, la diputada reflexionó sobre la estigmatización que sufren los dirigentes provenientes de los barrios populares y contrastó la experiencia territorial de quienes viven en esos territorios con la desconexión de los sectores privilegiados que defienden políticas de desregulación y crueldad social.

Por otra parte, alertó sobre el aumento de personas en situación de calle, los desalojos de adultos mayores y la situación de las familias endeudadas, subrayando que el Estado no puede retirarse ni desentenderse de la justicia social: “No nos puede dar lo mismo que la mayoría la esté pasando mal o que aumenten los jubilados arrojados a la intemperie, mientras el Presidente niega la realidad y dice que es mentira que la gente no llega a fin de mes”.

Tras aseverar que Milei “odia a la Argentina, dijo que “tenemos la responsabilidad de enfrentar a este Gobierno y ofrecer una salida real con justicia social, porque el Estado que planifica y cuida es el que le transforma la vida a la gente”.