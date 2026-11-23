En cualquier mesa de sobremesa argentina hay un vaso de dados, una planilla con columnas manchadas de mate y alguien que jura que hoy sale. Cinco dados, tres tiros por turno y una jugada que, si aparece al primer intento, termina la partida de golpe. Se llama generala servida.

Detrás de ese grito de la mesa hay una cuenta limpia. Cada dado tiene seis caras y cada tiro es independiente del anterior, así que la probabilidad se calcula con papel y lápiz. Esa misma lógica de azar con reglas conocidas es la que muchos adultos encuentran hoy en un casino online Argentina, donde los juegos de mesa clásicos también se explican a partir de sus probabilidades. Pero volvamos al vaso de la generala, que es más simple y más nuestro.

De dónde sale el número 1.296

Cinco dados pueden caer de 6 × 6 × 6 × 6 × 6 maneras, es decir 7.776 combinaciones posibles. De todas ellas, solo seis sirven para la generala, las que muestran cinco unos, cinco doses y así hasta cinco seises.

Seis casos favorables sobre 7.776 dan una de cada 1.296 tiradas, o 0,077%. Hay un atajo mental más corto. El primer dado puede ser cualquiera, y cada uno de los otros cuatro tiene que igualarlo con una chance de uno en seis. Para ponerlo en escala doméstica, pensemos en cosas que se pueden contar.

Una familia que juega una partida por semana tardaría, en promedio, varias décadas en ver una servida.

Con diez tiros por noche, haría falta una mesa entera durante unas 130 noches.

El resultado puede llegar en el primer tiro de la vida o no llegar nunca.

Por qué una sola tirada decide toda la partida

En las reglas más difundidas, la generala se anota con 50 puntos, y en algunas variantes con 60. Si sale servida, es decir en el primer tiro del turno, el jugador gana la partida sin más trámite. Es una regla de premio desmedido, y por eso se recuerda tanto.

La lógica es casi la de un penal en la tanda final. Un solo intento, poca chance de que salga exactamente como se quiere, y todo el estadio mirando. En la mesa no hay estadio, pero sí cuatro primos con la ceja levantada. Si la servida no llega, el juego sigue en un terreno más humano, porque con tres tiros y la libertad de guardar los dados que sirven, la generala deja de ser pura suerte y se vuelve una pequeña decisión estratégica en cada lanzamiento.

Las cifras de las jugadas más comunes

Comparar la servida con otras jugadas ayuda a entender el tamaño de la rareza. La tabla muestra la probabilidad de cada figura en un solo tiro de cinco dados, sin guardar ninguno.

Jugada en un tiro Combinaciones sobre 7.776 Probabilidad Generala 6 0,08% Póker 150 1,93% Escalera 240 3,09% Full 300 3,86%

Una escalera aparece unas 40 veces más seguido que la generala, y un full, unas 50 veces. Sin embargo, nadie recuerda la noche del full. La memoria de la mesa premia lo improbable.

Cómo cambia la cuenta cuando se juegan los tres tiros

La probabilidad de 1/1.296 vale solo para el primer tiro, y es el único número que cuenta para la servida. En cuanto se puede guardar dados y volver a tirar, las posibilidades de cerrar una generala crecen mucho.

Si el jugador apunta a ella desde el inicio y conserva siempre los dados repetidos, la chance de lograrla en tres tiros ronda el 4,6%, según la cuenta clásica del Yahtzee, el pariente más conocido del juego. Es unas 60 veces más que en un solo tiro.

La estrategia de guardar dados

Guardar la pareja o el trío más numeroso es la decisión que más mueve la aguja. Con tres cincos en la mano, la chance de completar los otros dos en los siguientes dos tiros ronda el 30%.

Eso explica por qué los jugadores con experiencia casi nunca relanzan todo, ni siquiera cuando la mano parece floja y la tentación de empezar de cero se siente fuerte. El dado quieto es un capital que ya trabajó a favor, y tirarlo de nuevo es regalar probabilidad.

Lo que enseña sobre el azar

La generala es una escuela pequeña de pensamiento probabilístico. Enseña que un suceso raro no se vuelve más probable porque pasó mucho tiempo, y que el dado no recuerda los tiros anteriores.

También recuerda que el azar se disfruta mejor entre amigos y con apuestas de poroteo en una planilla. Una partida de generala dura veinte minutos, cuesta lo que un fibrón y deja anécdotas para el próximo asado. Y cuando por fin sale una servida, nadie se acuerda de la cuenta, solo del grito.

