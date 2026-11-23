El analista político Federico González, candidato a presidente de la Nación en 2027 y fundador del Desarrollismo Inteligente del Siglo XXI, dio a conocer una carta abierta dirigida al denominado “Círculo Rojo”: los factores de poder real del país, con el empresariado como actor privilegiado.

La misiva parte de cuestionar una fórmula en boga: “el mileísmo sin Milei”. Para González, quienes la repiten creen que nombra su deseo, pero no lo nombra: hay en ella un equívoco. A su juicio, el fenómeno Milei fue tan disruptivo, y su promesa tan desmesurada -y en buena medida incumplida-, que encandiló a buena parte del empresariado. A eso se suma el temor a volver a un Estado que desconfiaba de la ganancia. El resultado, argumenta, es “una síntesis sesgada entre lo que se querría y lo que se teme”.

“A veces se tiene más claro lo que no se quiere que lo que se quiere”, señala el psicólogo e investigador.

De ahí la función casi socrática del texto. Como la mayéutica, el arte con que Sócrates ayudaba a sus interlocutores a dar a luz lo que ya sabían, la carta busca que el empresariado alumbre lo que en el fondo quiere y todavía no dice. Despejada la sombra, ese deseo aparece nítido: un país donde invertir a veinte años sea una decisión sensata y no un acto de fe. “Pero eso no se llama mileísmo. Se llama capitalismo. Soy más capitalista que quienes hoy se proclaman sus guardianes. O, como suele decirse, más papista que el Papa”, enfatizó.

Para la carta, la estabilidad y el equilibrio fiscal son conquistas valiosas, pero hoy funcionan también como talismanes; el momento actual es un “capitalismo de signos vitales”: el paciente está estabilizado, pero todavía no se levanta de la cama. Frente a eso, González reivindica sin rodeos la ganancia —“querer ganar dinero no es un pecado”— y propone un capitalismo en tres dimensiones: más capitalistas, más ganancia por capital invertido y más mercados conquistados.

Cuestiona también una falsa dicotomía: la idea de que, para que algunos ganen, otros necesariamente tienen que sufrir. Para González, el verdadero capitalismo no es indiferente: es un humanismo. El candidato sugiere un contraste: Milei predica ese capitalismo, el que promete, en la línea de Adam Smith, ser el mejor motor para salir de la pobreza y alcanzar el bienestar de las personas. Pero el que practica, a su juicio, es paradójico: un capitalismo indiferente al sufrimiento humano.

Entre sus ejes figuran una burguesía nacional global, con empresas argentinas que agregan valor y compiten en el mundo, y la apuesta por fundar industrias que todavía no existen, apoyadas en la ciencia, la tecnología y un Estado que articule sin asfixiar: “La gran riqueza argentina no está sólo en sus recursos: está, sobre todo, en su talento”.

El texto, que dialoga con Smith, Schumpeter, Keynes, Hayek, Drucker, Freud y Frankl, y evoca a fundadores de pueblos como Eduardo Casey y Ernesto Tornquist, cierra con una invitación: “No les pido adhesión. Les propongo una conversación”. Y con una definición: “El modelo que hoy se defiende ordena las cuentas. El que les propongo construir juntos aspira a algo más: que las cuentas, por fin, tengan algo que contar”.

