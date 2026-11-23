El movilero de La Nación +, Roberto Funes Ugarte, volvió a captar la atención por sus ya habituales escenas de histeria en la vía pública. En esta ocasión, insultó e exigió el despido del empleado de un negocio gastronómico por no atender inmediatamente a la requisitoria en vivo de su ciclo de banalidades domingueras.

La situación tuvo lugar en la explanada del Planetario Galileo Galilei, en Palermo, donde se realizaba la Fugazzeta Fest. El episodio se viralizó en redes sociales cuando el chimentero intentó hablar con un joven vendedor de “Crostita” que atendía al público y este le pidió “dame un momento, por favor”.

Sin más, Funes Ugarte lo calificó al aire como “un bobo importante” y pidió que no contrataran “gente antipática como este”, sugiriendo que convocaran a “gente grande”.

Lejos de lograr su cometido, la cuenta de Instagram de Crostita logró una estampida de seguidores y hubo un masivo respaldo de los interanautas al trabajador insultado por el comunicador libertario. De todos modos, de acuerdo a lo revelado por los propios empleados, los dueños del negocio en un primer momento los reprendieron por no acatar las exigencias del divo del micrófono, aunque luego se subieron a la ola de “popularidad” .

“No nos gusta la cámara, pero mirá lo que hacemos… Los esperamos en Crostita”, publicó la cuenta oficial del Italian Sandwich de masa madre situado en Puerto Madero.

Luego, llegaron los respaldos: “Para mí que tienen que sacar un sánguche que se llame: ‘Chau, Rosca Floja’”, sugirió un y otro exclamó: “Regla número uno: no joder a la gente que está laburando”.

“¡Sangu chito la boca, Robertito! Aguante el laburante honesto”, sumó otro comentario tras una fuerte declaración de principios: “Nunca jamás Rosquita ¡Aguante los laburantes siempre!”.

Finalmente, en sus historias de Instagram, el comunicador mileísta insultó a quienes opinaron supuestamente sin ver “la película completa” y arguyó que el joven fue “despectivo desde el inicio”, sosteniendo que en el audio no se escuchó cuando supuestamente le dijo “no me representás”.

Y fiel a su estilo de victimización, Funes Ugarte dijo que una cosa es no caerle bien y otra ser “maleducado y xenófobo”, claramente desconociendo la acepción de esta última palabra.

En definitiva, mientras el escándalo desatado por Funes Ugarte impulsó un aluvión de apoyo hacia el trabajador y de visibilidad para el comercio, los dueños de Crostita quedaron en falta por haber regañado inicialmente a sus empleados por no ceder ante las exigencias del movilero, para recién después capitalizar la repentina ola de popularidad y las ocurrencias del público en redes sociales.