Un joven de 19 años fue brutalmente golpeado por el ex de su novia y terminó desmayado en plena vereda, en la localidad de San Antonio de Padua, partido de Merlo.

El ataque ocurrió el sábado por la tarde y quedó registrado por las cámaras de seguridad de otro comercio lindero, en tanto que se supo que la víctima perdió el conocimiento después del primer golpe y recibió varias trompadas más mientras estaba en el piso.

De acuerdo a lo expresado por el padre del joven agredido, su hijo estaba sentado con un amigo tomando una gaseosa cuando el atacante se acercó por detrás y comenzó a pegarle.

“Sinceramente, estamos todos preguntándonos qué pasó. Mi hijo estaba con un amigo sentado tomando una gaseosa y, sin mediar palabra, esta persona lo agrede como se ve en el video y lo deja desmayado en el piso”, expresó Pablo en declaraciones a Canal 13.

De acuerdo con el testimonio del hombre, todo se habría desencadenado porque su hijo estaría saliendo con la exnovia del atacante. El padre sostuvo que el adolescente, que es jugador de rugby, llegó al lugar acompañado por otros dos amigos.

“Esto fue premeditado porque estaba con los dos amigos que se ven en el video. Dio una vuelta con el auto, lo vio a mi hijo tomando una gaseosa, fue por detrás y los otros dos se quedaron para que mi hijo no pudiera reaccionar”, aseguró.

“Ya con la primera piña quedó inconsciente y después le pegó cinco piñas más”, detalló. Además, precisó que todos los golpes fueron dirigidos a la cabeza, uno de ellos en la sien y los demás hacia la nuca. Su hijo le contó que perdió el conocimiento con el primer impacto y que no recuerda lo que ocurrió después.

Tras el ataque, el joven debió realizarse una tomografía porque había perdido el conocimiento. Actualmente está en su casa, con golpes, hinchazón y mareos, y debe permanecer en reposo. Su familia espera un nuevo control médico para evaluar su evolución.

Además, Pablo señaló que las primeras 24 horas eran las más críticas y que ahora deben continuar con los controles y esperar su recuperación.

Por otra parte, cuestionó que el agresor no haya sido demorado después del episodio. Según contó, el adolescente se retiró del lugar junto con sus dos amigos y recién al día siguiente la familia se comunicó con él para pedirle disculpas.

“Es una persona violenta y que siempre tiene inconvenientes”, reveló, al tiempo que indicó que que la madre del adolescente le reconoció que anteriormente había tenido que ir a pedir disculpas por otro ataque.

Pablo contó que realizará la denuncia y, en medio de la preocupación por la recuperación del joven, y recordó el tristemente célebre crimen de Fernando: “No aprendimos nada con el caso de Báez Sosa”, lamentó.

