El Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Desarrollo Económico, y en conjunto con el Museo del Mate, La Usina Matera y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organiza una nueva edición de Mate BA. La propuesta invita a celebrar el Día Nacional del Mate, conmemorado cada 30 de noviembre. En esta oportunidad, el encuentro abierto al público tendrá lugar el domingo 29 de noviembre, de 11 a 19 horas, sobre la Avenida de Mayo al 800.

Durante todo el domingo, ese tramo de la avenida se transformará en un paseo peatonal diseñado para conocer, probar y compartir nuestra típica infusión nacional.

El público podrá recorrer stands de marcas y productores de yerba mate, así como puestos de mates, termos, bombillas, portamates y accesorios, con la posibilidad de charlar con los expositores, descubrir distintas variedades y adquirir productos. La invitación es a acercarse con el propio mate y termo para sumarse a la celebración y compartir la jornada.

Para acompañar la mateada, habrá un sector gastronómico con clásicos como pastafrola, pastelitos, chipá y medialunas, entre otras preparaciones tradicionales. Una propuesta para combinar sabores tradicionales, hacer una pausa y compartir algo rico durante el recorrido.

En el escenario principal se desplegará una programación para disfrutar en familia. Habrá charlas y demostraciones a cargo de sommeliers sobre variedades, técnicas de preparación y perfiles sensoriales, además de conversaciones con científicos y especialistas sobre las últimas líneas de investigación en torno a la yerba mate. La grilla se completará con música en vivo, shows folclóricos y presentaciones de cuerpos de baile.

La jornada también contará con un sector especialmente destinado a los más chicos, con propuestas recreativas, y un espacio artístico con intervenciones y actividades participativas para el público adulto.

Por su parte, el Museo del Mate abrirá sus puertas con entrada libre y gratuita durante toda la jornada. En su planta alta, junto con La Usina Matera, llevará adelante el Desafío Matero, una propuesta que invita al público a poner a prueba sus conocimientos sobre la yerba mate.

Para participar, los visitantes deberán retirar un Pasaporte Matero en los stands adheridos y completar un recorrido por cinco expositores, donde recibirán un sello en cada uno. Una vez reunidos los cinco sellos, podrán acceder al desafío: una cata a ciegas guiada por el equipo organizador, en la que deberán identificar las variedades de yerba mate a partir de sus características sensoriales.

Con esta celebración comenzará la primera edición de la Semana del Mate, organizada por @semanadelmate, que se desarrollará del 30 de noviembre al 6 de diciembre bajo el lema “Argentina toma mate”.

Durante esos siete días habrá propuestas y actividades en simultáneo, y se podrá consultar un mapa interactivo para descubrir establecimientos adheridos y conocer sus promociones.