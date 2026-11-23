En el marco de una ceremonia encabezada por el vicerrector, Emiliano Yacobitti, y el subsecretario de Relaciones Internacionales, Roy Cortina, la Universidad de Buenos Aires distinguió al productor teatral y empresario cultural Carlos Rottemberg con el galardón “Rector Ricardo Rojas”.

“Carlos Rottemberg es una figura fundamental de la cultura argentina. A lo largo de más de cinco décadas hizo un aporte enorme al teatro nacional, impulsó a generaciones de artistas y asumió un compromiso ejemplar con la defensa de la libertad de expresión”, expresó Yacobitti.

Asimismo, sostuvo que “reconocer su trayectoria es también reconocer a quienes hacen de la cultura un pilar central de nuestra vida democrática”.

A su turno, Roy Cortina también le dedicó unas calurosas palabras: “Querido Carlos, a lo largo de más de medio siglo contribuiste a que el teatro argentino siguiera creciendo, transformándose y encontrándose con su público”.

“Ayudaste a preservar espacios y salas, generaste muchísimos puestos de trabajo, acompañaste talentos, abriste horizontes de oportunidades para varias generaciones y defendiste la libertad de expresión. Pero, sobre todo, contribuiste a que generaciones de argentinos pudieran encontrarse con historias capaces de emocionarnos, movilizarnos, hacerlos pensar y ampliar su mirada sobre el mundo. Y eso también es una manera de educar”, completó el dirigente de extracción socialista.

El cierre de la ceremonia estuvo a cargo del productor teatral, quien confesó: “Nunca me imaginé que los 50 años de trayectoria los iba a terminar en noviembre en esta casa de estudios. Me impacta mucho, pero me impacta muy bien porque creo que me ayuda a tomar todavía más responsabilidad y compromiso”.

“Y, además, porque me termino de convencer de que estuvo bastante bien guiada la profesión como la encaré, que fue justamente tratar de mirar un todo más allá de los intereses personales”, acotó.

Al hacer un recorrido por su infancia en el barrio de Mataderos y su educación, Rottemberg destac que “se habla mucho de la meritocracia y yo creo en el mérito, no hay duda de que creo en el mérito, pero agrego una obviedad: no todos arrancamos de la misma manera. No todos arrancamos con la misma posibilidad, con la misma condición ni en la misma geografía. Justamente por eso, la universidad pública y la educación pública están tan ligadas a la cultura”.

“Es incómodo decir que es el mejor premio porque sería faltar, pero sí es el premio más conmovedor, justamente porque lo estamos haciendo mucho más en familia y con menos lucecitas, con menos espejitos de colores. Y me parece que en la vida, a veces hacen falta los espejitos de colores, pero también hace falta la esencia que nos hace vivir mejor”, completó.

El galardón “Rector Ricardo Rojas”

Reconoce la trayectoria de personalidades nacionales en los campos de la cultura y las ciencias sociales. Es una distinción que otorga la Universidad de Buenos Aires a figuras destacadas de la cultura, la educación y el arte.