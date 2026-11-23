Los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta terminaron con momentos de tensión luego de que se produjera una explosión seguida de un incendio en un local de comidas. El episodio ocurrió el domingo por la noche y dejó un saldo de siete personas heridas, una de ellas con lesiones de gravedad.

El hecho tuvo lugar en las inmediaciones del cruce de Centenario y Bogotá, mientras se desarrollaba un espectáculo musical. Una fuerte detonación sorprendió a quienes participaban de la celebración y motivó la intervención de los Bomberos, que llegaron minutos después. Ante la situación, se solicitó la evacuación de la zona.

El herido más grave es un hombre de 32 años que sufrió quemaduras en aproximadamente el 50% del cuerpo, principalmente en el torso, los brazos y parte del rostro. Una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital de Quilmes para recibir atención médica.

También fue derivada al mismo centro de salud una joven de 19 años, que presentó quemaduras en el rostro y cortes en el brazo derecho. Su hermano también necesitó asistencia médica. Por otra parte, una mujer de 22 años sufrió cortes en el cuero cabelludo y lesiones por astillas de vidrio en la zona ocular, luego de que estallara una vidriera. Una niña de 11 años también tuvo una herida cortante en la cabeza y fue llevada al hospital por sus padres.

Las otras dos personas heridas son mujeres que no presentaban lesiones de gravedad. Una de ellas recibió atención médica en el lugar. Por el momento, la información difundida no precisó qué provocó la explosión que desencadenó el incendio.