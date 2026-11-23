Un intento de robo terminó con un adolescente de 16 años muerto y una escena de extrema violencia en Morón. El episodio ocurrió cerca de las 2 de este lunes, cuando un grupo de jóvenes se encontraba frente a una vivienda donde se celebraba un cumpleaños. En medio del asalto se desató un tiroteo y uno de los presuntos delincuentes recibió varios disparos.

Todo comenzó cuando dos jóvenes llegaron en un auto y estacionaron sobre la calle Aguado al 1200. Poco después apareció un Fiat Cronos del que descendió una persona armada que los amenazó. Ante esa situación, uno de los ocupantes quedó inmóvil y el otro corrió hacia el interior de la casa. Segundos después comenzaron las detonaciones.

La víctima fue identificada como Mateo, de 16 años, quien recibió hasta seis impactos de bala y murió en el lugar. Por ahora, los investigadores no lograron establecer quién efectuó los disparos ni cómo se desarrolló exactamente el enfrentamiento. Los vehículos involucrados quedaron en el centro de las pericias: el auto de las víctimas tenía varios impactos y el utilizado por los asaltantes apareció abandonado en Rafael Castillo.

La investigación contempla distintas posibilidades. Una de ellas apunta a que un vecino habría salido armado para intervenir ante el robo; otra plantea que los disparos pudieron producirse por una confusión entre los propios involucrados. También se analiza si hubo un enfrentamiento con integrantes de una segunda banda.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza. La Policía secuestró registros de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia e identificar a quienes escaparon. Mientras tanto, los investigadores buscan determinar quién disparó y cuál fue el rol de cada persona en el episodio.