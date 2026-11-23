Después de varios días de preocupación, Mariana Fabbiani compartió una noticia alentadora sobre la salud de su esposo, Mariano Chihade. El productor recibió el alta médica tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el Instituto Fleni y ya continúa su recuperación en su casa.

La conductora eligió sus historias de Instagram para comunicar la novedad y agradecer el acompañamiento que recibió la familia. “¡Ya en casa!”, escribió al comienzo de su mensaje, en el que también contó que su marido está evolucionando favorablemente y enfrenta esta etapa con mucha fuerza.

En sus publicaciones, Fabbiani destacó el trabajo de los profesionales que estuvieron a cargo de la atención de Chihade. En particular, agradeció al equipo del Fleni y mencionó al neurocirujano Andrés Cervio y al médico Ignacio Previgliano por el acompañamiento durante el proceso.

La operación se realizó luego de que una resonancia magnética detectara una imagen nodular en el cerebro del productor. Chihade había ingresado al centro médico para realizarse estudios y, posteriormente, fue intervenido quirúrgicamente. Según el parte médico difundido tras la cirugía, el procedimiento se desarrolló sin complicaciones.

“Ahora a sanar, descansar y mirar hacia adelante”, expresó Mariana al cerrar su mensaje. También agradeció los mensajes, abrazos y muestras de cariño que recibió durante los días de incertidumbre.