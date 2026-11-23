La investigación por el crimen de Ezequiel Garciano, de 28 años, en Mar del Plata sumó un nuevo capítulo. Soledad Portillo, la joven acusada de asesinar a su pareja, se negó a declarar ante la fiscal María Florencia Salas y continuará detenida en la Unidad Penal N° 50 de Batán.

La imputada había mantenido una entrevista con la Defensoría Oficial durante la mañana y luego decidió no responder preguntas de la fiscal. Quedó formalmente acusada de homicidio agravado por el vínculo, mientras la Justicia avanza con las medidas para reconstruir lo ocurrido.

Uno de los elementos que analiza la investigación son los testimonios de vecinos, quienes aseguraron haber escuchado gritos y observaron a Garciano intentar abandonar la vivienda con bolsos. Según sus declaraciones, Portillo se lo habría impedido. “Quería escapar y no lo dejaba”, fue la frase que trascendió sobre el relato de los testigos.

A esto se suman las distintas versiones que habría dado la joven. En un primer llamado al 911 sostuvo que su pareja se había “autoapuñalado” al regresar del trabajo, aunque esa explicación no habría coincidido con los primeros resultados de las pericias. Cuando llegó la Policía, encontró el cuerpo en la cocina, el piso limpio, un balde con sangre y prendas y zapatillas manchadas. Los investigadores sospechan que la escena pudo haber sido modificada antes de la llegada de los efectivos. También señalaron que Portillo no presentaba lesiones visibles en el cuerpo ni en el rostro.

En cuanto a las heridas de la víctima, se identificaron dos lesiones en el antebrazo derecho, una en el glúteo izquierdo y otra en el tórax, que sería la mortal. El resultado completo de la autopsia será clave para establecer con precisión la mecánica de la muerte y determinar cómo se produjo el ataque. La causa continúa bajo investigación de la fiscalía.