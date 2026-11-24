El secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, analizó la coyuntura económica local e internacional y atribuyó las tensiones financieras a un “shock internacional muy complejo, donde suben las tasas de interés y a lo que se combinó la suba del precio del barril del petróleo”.

“Ahora estamos en un contexto donde además caen las bolsas del mundo, hay mucha volatilidad y eso le pega a todos los activos del mundo. Y obviamente Argentina no está exenta”, matizó el funcionario del área económica comandada por Luis Caputo.

Asimismo, consignó en declaraciones a Radio Rivadavia que “los países desarrollados vienen teniendo, producto de haber financiado deuda en parte con emisión, en parte con deuda. Eso fue generando inflación. Ahora los bancos centrales tienen que subir la tasa de interés y los altos déficits que tienen los financian a tasas de interés cada vez más altas”.

Frente a ese escenario, sostuvo que Argentina “pareciera que viene del futuro” porque, según enumeró, tiene “superávit fiscal, superávit en la balanza comercial energética” y una posición favorable ante el encarecimiento del crudo.

“Con lo cual, la suba del precio del petróleo se transforma en más dólares de exportaciones y eso es más estabilidad”, aseguró. También destacó que la mayoría de las provincias y las empresas ya colocaron deuda y ponderó que el Gobierno no necesita financiar un desequilibrio fiscal en el mercado.

🔴 "EL AUMENTO DEL DÓLAR NO IMPACTA EN LA INFLACIÓN" 📌 Federico Furiase, economista, dialogó con Lucas Morando (@morandolucas) y equipo en #PanYCirco acerca de la devaluación de la divisa estadounidense en Argentina, y de que manera afecta la economía del país. #Rivadavia630 https://t.co/02iYpV5jaX — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) November 23, 2026

“Tenemos superávit fiscal, entonces no tenemos que salir al mundo a financiarnos. La suba del riesgo país desde ese lado no nos pega”, argumentó Furiase.

En igual tenor, manifestó que “tenemos el programa financiero de este año y del año que viene, en términos de la necesidad de dólares, totalmente financiado. Ya tenemos la fuente de financiamiento y no dependemos de tener que salir a los mercados”.

“Gana caminando”

“El año que viene tenemos elecciones, los mercados se ponen nerviosos, entonces eso genera un parate en la inversión y eso genera tener la volatilidad y la desaceleración económica que tuvimos este año producto de este shock internacional y el shock interno del año pasado”, contextualizó el secretario.

De todas maneras, indicó que “con la reelección de Javier y cuatro años más de Javier, eso se va a ver seguramente porque se va a consolidar la estabilidad macroeconómica, se van a consolidar las instituciones y sobre todo las reformas estructurales que estamos llevando a cabo para mejorar el costo argentino”.

“Si nos preguntás a nosotros y lo que pensamos del equipo económico, Javier Milei gana caminando”, sentenció.