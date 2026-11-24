La influencer Lara Magalí Rapallo desmintió haber sido detenida en Pinamar, luego de que se difundiera la noticia de que una joven de 20 años había sido arrestada por realizar maniobras peligrosas con una camioneta RAM rosa en los médanos de la ciudad balnearia.

A través de sus redes sociales, la joven expresó: “Gente, no estuve detenida, la foto es IA, obviamente, no tiene mis tatuajes. Estoy desde hoy en el hotel, jamás estuve detenida ni mucho menos presa o con causas, no crean todo lo que ven en las noticias”.

Vale reseñar que el caso tomó estado público luego de que se viralizara un video en el que se observa una camioneta RAM rosa que circulaba por la zona de “La Olla”, en Pinamar, mientras cuatro personas viajaban paradas en los laterales exteriores del vehículo.

A partir de esas imágenes, la SubDDI de Villa Gesell y la Policía Comunal Primera de Pinamar iniciaron una investigación para identificar el rodado y a su conductora. Fue así que dieron con una Dodge RAM 1500 Laramie rosa en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo, donde secuestraron el vehículo. Según la información que trascendió, la joven señalada como conductora tiene domicilio en Pilar.

Así las cosas, la causa fue caratulada como infracción al artículo 193 bis del Código Penal y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Debate N° 4 de Pinamar.

Sin embargo, Rapallo negó haber sido arrestada y rechazó tener causas judiciales vinculadas con el episodio.

“Se hicieron los vivos”

El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, confirmó el procedimiento a través de sus redes sociales y exclamó: “Se hicieron los vivos en la frontera y se quedaron sin camioneta”.

En su comunicado, el jefe comunal detalló que la detección de las maniobras peligrosas en la zona de La Olla fue el punto de partida de la búsqueda, que derivó en la interceptación del vehículo y la aprehensión de la conductora. “Vehículo secuestrado y conductor a disposición de la Justicia”, resumió.

Resultado: vehículo secuestrado y conductor a disposición de la Justicia. La Frontera es para disfrutarla, no para poner en riesgo la vida de los demás. — Juan Ibarguren (@JuanIbarguren) November 23, 2026

Finalmente, indicó que “La Frontera es para disfrutarla, no para poner en riesgo la vida de los demás. Queremos que siga abierta, pero hay algo que tiene que quedar claro: las reglas son para todos, y el que no las respeta se hace cargo de las consecuencias”.