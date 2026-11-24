Argentina tiene una variedad de paisajes que pocos países pueden igualar: lagos y montañas en la Patagonia, viñedos al pie de la cordillera, quebradas de colores en el norte y una de las maravillas naturales del mundo en Misiones. No sorprende que el turismo interno haya vuelto a crecer.

Si seguís las ofertas de pasajes aéreos, en noviembre la categoría Black Friday vuelos es una buena oportunidad para encontrar descuentos en destinos nacionales y planificar tus próximas vacaciones.

Black Friday: vuelos en oferta para planificar tu próximo viaje

La semana de descuentos de fin de noviembre suele incluir promociones en pasajes nacionales, cuotas sin interés y beneficios en alojamiento. En 2025, por ejemplo, hubo descuentos en vuelos a decenas de destinos del país y hasta 12 cuotas sin interés en hoteles y paquetes con distintos bancos.

Lo más importante es revisar para qué fechas aplica cada oferta. En general, las mejores oportunidades aparecen en otoño, cuando viaja menos gente. Semana Santa y los fines de semana largos son la excepción, porque la demanda y los precios suben.

¿Cuáles son los destinos nacionales más elegidos por los argentinos?

El turismo interno sigue creciendo. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el verano 2026 viajaron 30,7 millones de turistas por el país, un 9,5% más que el año anterior, y destinos como Bariloche, San Martín de los Andes, El Calafate y Ushuaia mantuvieron buenos niveles de ocupación. En las vacaciones de invierno, Bariloche lideró la ocupación hotelera, con cifras cercanas al 85%, seguida por Ushuaia y San Martín de los Andes.

Las cataratas del Iguazú, Mendoza y Salta completan el mapa de favoritos: junto con Bariloche, están entre las localidades que más viajeros hospedados reciben en el país, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INDEC.

Bariloche y San Martín de los Andes: lagos y montaña en otoño

Bariloche es un clásico que se disfruta en cualquier estación. En otoño, los bosques se tiñen de rojos y dorados, y recorrer el Circuito Chico, subir al cerro Campanario o navegar el lago Nahuel Huapi se vuelve todavía más especial.

San Martín de los Andes, a orillas del lago Lácar, ofrece un ritmo más tranquilo. Ambas ciudades están unidas por la Ruta de los Siete Lagos, uno de los recorridos escénicos más lindos del país.

Viajar a Mendoza y Salta: vino, valles y sabores del norte

Mendoza es sinónimo de vino. Luján de Cuyo, Maipú y el Valle de Uco reúnen bodegas con visitas, degustaciones y restaurantes con vista a la cordillera. Para los amantes de la montaña, el Parque Provincial Aconcagua está a pocas horas.

Salta combina historia, paisajes y una cocina con identidad propia. La ciudad conserva su casco colonial, y desde ahí se puede recorrer Cafayate y sus viñedos de altura, los Valles Calchaquíes o Cachi. Las empanadas salteñas y el locro son parte obligatoria del viaje.

Cataratas del Iguazú: la mejor época para visitarlas

Las cataratas del Iguazú se pueden visitar todo el año, aunque el otoño y la primavera ofrecen temperaturas más agradables para caminar los senderos del parque nacional. La Garganta del Diablo, el Circuito Superior y el Circuito Inferior permiten ver los saltos desde distintos ángulos.

El otoño es una buena época para conocerlas en temporada baja, con calor moderado y menos visitantes. Si pensás viajar en un fin de semana largo, como el de Malvinas, del 2 al 4 de abril de 2027, conviene reservar con anticipación, porque son fechas de alta demanda que suelen quedar fuera de las promociones.

Ushuaia y El Calafate: la Patagonia austral

Ushuaia, la ciudad más austral del país, invita a navegar el canal Beagle, recorrer el Parque Nacional Tierra del Fuego y viajar en el Tren del Fin del Mundo. En invierno, además, se transforma en un destino de nieve.

El Calafate es la puerta de entrada al glaciar Perito Moreno, uno de los glaciares más impresionantes del mundo. Las pasarelas frente al hielo y las navegaciones por el lago Argentino son experiencias inolvidables. Para disfrutar ambos destinos con días más largos, la primavera y el comienzo del otoño son épocas ideales.

