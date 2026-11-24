La diputada nacional de la Coalición Cívica-ARI, Mónica Frade, denunció que las empresas de apuestas online y las billeteras virtuales ejercieron presiones para frenar la ley de prevención de la ludopatía, que obtuvo media sanción en Diputados hace dos años y esta semana podría avanzar en el Senado. “El lobby de las billeteras y el lobby del juego, y esa combinación de ambos, es fatal” , resumió.

La legisladora bonaerense apuntó contra los intereses de las plataformas de apuestas y señaló que, detrás de los operadores internacionales, existen referentes locales vinculados al negocio: “Cada dominio, cada plataforma de juego online que está situada en alguna isla que ni conocemos tiene una pata local”.

Además, reveló en declaraciones a El Destape Radio que recibió presiones de representantes del juego legal, de casinos y otros actores, en medio de una disputa “por la masa de apostadores”.

En igual tenor, la diputada cuestionó que el proyecto impulsado por el Gobierno no contemple medidas de prevención y lo vinculó con los intereses de las empresas legales: “Me da vergüenza hasta expresarlo”, porque “eso es lo que quería el juego legal, es decir, que en realidad eso está hecho a la medida de ellos”.

"Al oficialismo no le interesa tratar la ludopatía" 🏛️ Mónica Frade, diputada nacional (CC/ARI), sobre la votación del proyecto de ley para la prevención de la ludopatía. https://t.co/pGxtP8Ff9A — El Destape 1070 (@eldestape_radio) November 24, 2026

Frade recordó que la iniciativa aprobada en Diputados busca atacar los principales mecanismos de acceso a las apuestas, con restricciones a la publicidad, los influencers, los patrocinios deportivos y los bonos de bienvenida. También contempla controles biométricos para verificar la identidad y edad de los usuarios, mecanismos para evitar que los adultos habiliten el acceso de menores y límites a los medios de pago, con prohibición de utilizar tarjetas de crédito.

Acto seguido, detalló que la letra de la normativa surgió tras escuchar a 47 especialistas y afectados, entre psiquiatras, psicólogos, informáticos, docentes, estudiantes, directores de escuela, sacerdotes y personas con ludopatía. Entre los testimonios, destacó el de un tenista que relató cómo terminó apostando para ayudar económicamente a su familia. “Me invitaron la primera vez y yo ganaba más perdiendo que ganando”, recordó Frade sobre su relato.

En ese sentido, alertó sobre el crecimiento de las consultas por problemas vinculados al juego: señaló que las llamadas a la línea 141 del Sedronar aumentaron un 25 % entre 2024 y 2025 y que en lo que va del año se registraron 23.000 comunicaciones. “Hay un aumento exponencial que tiene que ver también con el dinero rápido por las necesidades económicas” , advirtió.

Frade también cuestionó la demora en el Senado, donde el proyecto lleva dos años sin avanzar, y apuntó contra el oficialismo y sus aliados por la falta de voluntad para tratarlo. “Esto, más allá de lo que yo puedo opinar, es un hecho objetivo que indica que no les interesa”, condensó.

La diputada sostuvo que el Gobierno obstaculizó la iniciativa desde su discusión en la Cámara baja y consideró que ahora buscarán introducir modificaciones para devolverla a Diputados y dilatar su aprobación. “Hay un nivel de hipocresía en este tema muy grande”, deslizó, para luego dar cuenta que el debate incomoda al oficialismo por los conflictos internos que genera.

"Si no dictaminan el 25, el proyecto se cae" 🏛️ Mónica Frade, diputada nacional (CC/ARI), sobre la votación del proyecto de ley para la prevención de la ludopatía. https://t.co/Es0INXRKI8 — El Destape 1070 (@eldestape_radio) November 24, 2026

“Es increíble que haya diputados y que va a haber senadores que tengan la cara para votar en contra de un proyecto así, sabiendo todo lo que genera. Es totalmente claro que lo único que les importa es la guita, que la guita siga fluyendo. Es salud versus recaudación”, bramó.

Por último, la parlamentaria de la CC-ARI pidió que el tema gane visibilidad pública para presionar al Senado y evitar que el proyecto vuelva a quedar paralizado. “Esta semana es clave que eso pase”, concluyó Del Frade.