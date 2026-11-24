Amnistía Internacional amplió su demanda judicial contra la Municipalidad de San Isidro tras reunir nuevas pruebas que revelan un incumplimiento estructural y progresivo de la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo desde, al menos, 2024. La organización ya había acudido a la Justicia para cuestionar un protocolo municipal irregular que establecía barreras incompatibles con la norma vigente. Nueva evidencia muestra que la prestación de abortos en la red pública del Municipio se deterioró hasta dejar de registrar prácticas desde abril de 2026.

La evidencia incorporada a la causa demuestra que las barreras para acceder al aborto no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de un proceso sostenido de obstaculización y desmantelamiento de las condiciones necesarias para garantizar la práctica. Esto incluye el cierre del único consultorio de IVE/ILE del Municipio dentro del Hospital Materno Infantil, la devolución de medicamentos destinados a la interrupción del embarazo y la falta de prácticas en la red sanitaria municipal desde abril de 2026.

Devolución de misoprostol y mifepristona

La comuna conducida por el macrista-libertario Ramón Lanús invoca ante la Justicia la existencia de un protocolo de atención destinado a garantizar el acceso al aborto, pero la información oficial y los testimonios reunidos por Amnistía Internacional dan cuenta de una realidad muy distinta.

En marzo de 2026, San Isidro devolvió a la Provincia de Buenos Aires 2.340 comprimidos de misoprostol, equivalentes a 195 tratamientos, y 11 kits combinados de mifepristona y misoprostol. El remito, al que la organización accedió a través de un pedido de acceso a la información pública, indicaba expresamente que los medicamentos “no serán utilizados en el servicio”. Desde entonces, el Municipio no volvió a solicitar medicación ni informó contar con existencias disponibles.

“San Isidro presenta una fachada de cumplimiento de la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, mientras deliberadamente desmantela las condiciones necesarias para garantizar este derecho. El cierre del consultorio de aborto y la devolución de los medicamentos esenciales para la interrupción obliga cada vez a más mujeres a buscar atención fuera del municipio. No se trata simplemente de cómo se organiza un servicio de salud, sino de decisiones que restringen el ejercicio de un derecho reconocido por una ley y ponen en riesgo la salud y la vida de mujeres y personas con capacidad de gestar", afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Traslados injustificados, dilaciones e intentos de disuasión

Al mismo tiempo, cada vez más mujeres residentes en San Isidro deben trasladarse a otros municipios para acceder a un aborto. Según los registros provinciales, en 2023 fueron atendidas 59 residentes de San Isidro en centros de salud de otras localidades; en 2024, esa cifra ascendió a 103 y, en 2025, a 109. Para 2026, la tendencia se profundizó: solo entre enero y el 15 de octubre 194 mujeres accedieron a la práctica en otros municipios, principalmente en San Fernando, Vicente López y General San Martín.

Los registros documentan, además, demoras para acceder a turnos y estudios, desinformación, indicaciones de concurrir a otros establecimientos, negativas de atención e intentos de disuadir a las personas que solicitaban la práctica. Estos hallazgos son consistentes con los testimonios recibidos por Amnistía Internacional desde 2024, que describen un circuito de obstáculos en el Hospital Materno Infantil.

Uno de los testimonios recibidos en 2026 permite dimensionar cómo estas barreras pueden empujar a una persona a poner en riesgo su propia salud. Valentina, residente de San Isidro, relató que, al solicitar un aborto en el Hospital Materno Infantil, fue sometida a una entrevista con preguntas invasivas sobre su vida privada e intentaron amedrentarla con advertencias sobre supuestas consecuencias del aborto para su salud mental. Además, le indicaron que debía realizarse estudios y regresar a una nueva consulta antes de poder acceder al servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sin garantizarle una fecha para la práctica.

Frente a la incertidumbre, la angustia y la falta de respuestas concretas, Valentina llegó a intentar interrumpir el embarazo por sus propios medios, de manera insegura, poniendo en riesgo su salud. Días después volvió al hospital en busca de profesionales que garantizaran la práctica, pero le informaron que la única médica disponible para realizarla estaba de vacaciones. Finalmente, después de semanas de demoras y obstáculos, logró hablar con el director del establecimiento. Según relató, él le dijo que los obstetras del hospital “se prepararon para traer vida” y que solo podía ofrecerle una ecografía; para acceder al aborto, debía acudir a otro municipio.

San Isidro debe reestablecer el acceso a la IVE/ILE

Lo que está en discusión es el incumplimiento de las obligaciones que la Ley 27.610 impone para garantizar el acceso efectivo al aborto. Por ello, Amnistía Internacional amplió el alcance de su demanda y solicitó a la Justicia que ordene a San Isidro adoptar las medidas necesarias para garantizar efectivamente el acceso al aborto en su red pública de salud. El pedido incluye el restablecimiento de las condiciones de atención, la disponibilidad de profesionales y medicamentos; y la eliminación de las barreras que actualmente obstaculizan el ejercicio de este derecho.

La Ley 27.610 obliga a los establecimientos de salud a garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en las condiciones y plazos previstos. La existencia de un protocolo no reemplaza esa obligación. El derecho debe garantizarse en la práctica, de manera oportuna, accesible y sin obstáculos.