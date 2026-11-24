Con su llegada a Colombia, Lasfor sumó un nuevo destino a su recorrido internacional, que incluye envíos a Brasil, Chile, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay, donde acaba de acordar la exportación de Snuks, su línea sin gluten, a una reconocida cadena de retail. Además, la empresa fue parte de la primera edición de Argentina Alimenta para ampliar el alcance de sus exportaciones.

En la feria internacional de la industria alimentaria, que se realizó en La Rural, Lasfor presentó su oferta de cereales, granolas, cereales rellenos, galletas y barras, que reúne productos tradicionales y sin gluten.

Entre sus opciones tradicionales, ofrece almohaditas rellenas con sabor chocolate, crema de frutilla, mousse de limón y crema de avellanas; bolitas de cereal con chocolate, aritos con sabor a frutas y copos azucarados de la línea Kids; granolas de la línea Fitness, galletas y barras.

Vale destacar que la empresa cuenta con dos plantas de producción en Argentina. Una de ellas está dedicada a la elaboración de alimentos sin gluten, donde produce su línea Snuks, que incluye cereales de arroz rellenos, con sabores avellana, chocolate, frutilla y limón, y opciones infantiles como aritos frutales y bolitas con chocolate, sin conservantes ni grasas trans; y las galletas dulces Nina, que vienen en siete variedades: Blondies, Blondies Sugar Free, Double Chocolate, Lemon & Ginger, Lemon & Ginger Sugar Free, Chocochips y Cranberry.

A estas opciones libres de gluten se suman las barras Wake Up, elaboradas a base de quinoa, y las granolas premium y barras de frutos secos de Mudra. Se trata de productos Kosher Parve, con alternativas aptas para personas veganas.

Además, la empresa ofrece suministro a granel y desarrollos de marca blanca. Estas modalidades le permiten trabajar con importadores, distribuidores, industrias y cadenas comerciales según las necesidades de cada proyecto y las características de cada mercado.

Vale reseñar que Argentina Alimenta reunió a empresas de la industria de alimentos y bebidas con compradores de la Argentina y del exterior. Entre sus actividades, incluyó una ronda de negocios internacional organizada por PromArgentina, con la participación prevista de 42 empresas importadoras de 23 países de América, África, Europa y Asia.