“Argentina fue el primer país que me dio amor”, expresó Rubius. Una frase que resume el vínculo de estas estrellas con una de las comunidades más apasionadas de Latinoamérica y anticipa uno de los grandes acontecimientos del entretenimiento digital de fin de año.



Durante años, millones de argentinos crecieron mirando sus videos, compartieron sus memes, siguieron transmisiones durante horas y acompañaron cada uno de sus récords. Hoy, aquellos creadores que comenzaron grabando desde sus habitaciones son verdaderas estrellas internacionales, capaces de movilizar audiencias multitudinarias y protagonizar producciones de alcance global.



Ahora, la historia se invierte: son ellos quienes cruzarán el Atlántico y viajarán miles de kilómetros para encontrarse con el público argentino.



El próximo 11 y 12 de diciembre, Generación – Festival de Streamers reunirá en BA Ferial Costa Salguero a Rubius, TheGrefg, Jordi Wild, Nil Ojeda y HiClavero, en un desembarco español que se convierte en uno de los grandes hitos de su programación.

Reunir a figuras de esta magnitud en un mismo festival representa un desafío excepcional. Sus agendas internacionales, compromisos con plataformas y grandes producciones hacen que coincidir en un evento al otro lado del océano sea una oportunidad poco habitual.



Durante años, muchos de los encuentros más importantes del streaming se desarrollaron en España, con creadores argentinos viajando para participar de eventos y colaboraciones.





Generación invierte ese recorrido y convierte a Buenos Aires en el punto de encuentro de algunas de las mayores figuras del entretenimiento digital en español.

Rubius: el regreso de una leyenda de internet

“Argentina fue el primer país que me dio amor”. La frase de Rubius anticipa uno de los reencuentros más esperados del festival. Después de más de diez años, el creador español regresará al país para protagonizar un espectáculo junto a Spreen, una de las grandes figuras del streaming argentino.



Pionero del entretenimiento digital en español, Rubius construyó una carrera que trascendió YouTube y Twitch. Compartió proyectos con estrellas de Hollywood como Will Smith, desarrolló su propia serie de animación y en 2024 se convirtió en personaje de Fortnite, uno de los videojuegos más populares del mundo.



Con una comunidad que reúne decenas de millones de seguidores, es uno de los grandes referentes de una generación que creció junto a sus contenidos.



Su regreso a la Argentina no es solamente un show: es el reencuentro con miles de seguidores que pasaron buena parte de su adolescencia acompañándolo desde una pantalla.

Thegrefg: del récord Guinness a un show en Buenos Aires

En enero de 2021, TheGrefg hizo historia al reunir 2.468.668 espectadores simultáneos en Twitch, durante la presentación de su personaje en Fortnite. Una cifra que le valió un récord Guinness y lo consolidó como uno de los grandes protagonistas del streaming mundial.



Con millones de seguidores en YouTube, Twitch e Instagram, el creador español pasó del gaming a desarrollar grandes eventos y producciones internacionales.



Su regreso a la Argentina tendrá un condimento especial: un espectáculo que recorrerá momentos de su trayectoria, con acción, humor, memes y referencias que marcaron a su comunidad.



El propio TheGrefg destacó su vínculo con Argentina, uno de los países latinoamericanos que más ha visitado, y la emoción de volver con una trayectoria mucho más extensa para compartir con sus seguidores todo lo vivido durante estos años.

Jordi Wild: otra de las grandes figuras

Creador de The Wild Project, uno de los podcasts más reconocidos del mundo hispanohablante, Jordi Wild construyó una carrera que trascendió YouTube para convertirse en referente de las entrevistas, la conversación y los grandes formatos de entretenimiento.



Su llegada a Generación completa una convocatoria que reúne diferentes generaciones y estilos de creadores, desde pioneros del gaming hasta protagonistas de los nuevos formatos digitales.

Nil Ojeda: el creador que convirtió sus desafíos en un fenómeno viral

Con casi 5 millones de suscriptores y más de 790 millones de visualizaciones acumuladas en YouTube, Nil Ojeda se convirtió en uno de los grandes referentes de la nueva generación de creadores españoles. Sus producciones, como 21 días sin gastar dinero y 21 días entre millonarios, transformaron desafíos extremos en fenómenos virales que acumulan millones de reproducciones.





Reconocido por Forbes entre los creadores destacados de 2025 y distinguido con el Premio GQ Impacto Digital 2026, también llevó su creatividad al mundo empresarial con proyectos como MilfShakes. Su llegada a Generación suma a una de las figuras que mejor representa la evolución de YouTube hacia el entretenimiento de gran escala.

Hiclavero: el creador que recorrió 63 países y conquistó millones de pantallas

Con más de 5 millones de suscripciones entre sus dos canales de YouTube y más de 500 millones de visualizaciones acumuladas, Pau Clavero, conocido como HiClavero, convirtió la exploración y los viajes en experiencias audiovisuales que cautivan a millones de personas.

Desde ingresar a cárceles y recorrer el Área 51 hasta documentar cómo se vive en algunos de los lugares más sorprendentes del planeta, sus producciones lo llevaron a grabar en 63 países. Ganador del Premio Ídolo 2025 al mejor creador de viajes, llegará a Generación para compartir escenario con Angie Velasco, una de las grandes figuras del entretenimiento digital argentino, en un encuentro que conecta a dos comunidades de enorme alcance.

Millones de horas compartidas. un encuentro real

Hay algo que ninguna cifra puede explicar por completo: el vínculo entre los creadores y sus comunidades.



Durante años, sus seguidores compartieron millones de horas de contenido, crecieron junto a ellos y construyeron una cercanía que atraviesa fronteras. Los conocen como si fueran parte de su vida cotidiana, aunque muchos nunca los hayan tenido enfrente.



Generación propone transformar ese vínculo digital en una experiencia presencial, reuniendo a grandes figuras internacionales con algunos de los nombres más importantes del entretenimiento argentino y latinoamericano. Argentina ocupa un lugar especial en la historia de estos creadores y forma parte de una audiencia latinoamericana que acompañó su crecimiento desde los primeros años de sus carreras.



Rubius, TheGrefg, Jordi Wild, Nil Ojeda y HiClavero compartirán la programación con Alejo Igoa, Robleis, Ian Lucas, Spreen, Yolo Aventuras, Angie Velasco, HiClavero, Farid Dieck, 412 y muchos más.

Generación Argentina – Festival de Streamers

11 y 12 de diciembre de 2026

BA Ferial Costa Salguero – Avenida Costanera Rafael Obligado 1221, Buenos Aires.

Podés comprá por show, escenario, día o festival: tickets desde $38.500 (disponibles en generacion.com)

Beneficios Santander Visa

• 25% OFF en Duo Pass, Play Pass, Festival Pass y Combo Kids con Santander Visa Crédito y Débito.

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