En el marco del Día del Vino Argentino, la Municipalidad de Almirante Brown lleva adelante una jornada especial este martes 24 de noviembre en distintas vinotecas del distrito, con descuentos de hasta el 30 % y degustaciones al paso para los vecinos en general.

La iniciativa contará con la participación de siete comercios locales ubicados en José Mármol, San José y Adrogué, que ofrecerán propuestas especiales para celebrar esta fecha y promover la actividad de los emprendimientos comerciales brownianos.

Los locales adheridos son, Paladar Negro, ubicado en Somellera 706; La Bodeguita de Adrogué, en Castelli 1544 y Espacio VDS – Wine y Deco, en Rosales 1400, esquina Cerretti, y 1001 Vinos, en Mitre 2158.

También participarán Paradiso Almacén de Vinos, ubicado en Cerretti 852; Don Goyo – Tienda de Bebidas, en Salta 958, San José y Vin Orgánica – Vinoteca, en Mitre 1288, local 9.

“De esta manera nuestro distrito se suma a la celebración del Día del Vino Argentino con una propuesta que reúne a comercios locales y ofrece a los vecinos y vecinas la posibilidad de acceder a descuentos y degustaciones, siempre con la premisa de promover el comercio local y cuidar el bolsillo de nuestra gente”, resumió el diputado provincial Mariano Cascallares.