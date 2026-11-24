La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó que la próxima edición de la Copa América, prevista para 2028, se disputará nuevamente en Estados Unidos.

De este modo, el torneo de selecciones más antiguo del mundo, que se disputa desde 1916, volverá por tercera vez a disputarse en suelo estadounidense, como lo hiciera en 2016 y 2024.

“La 49 edición de la Copa América se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028, con 16 selecciones nacionales, las diez de Sudamérica y seis de la Concacaf”, precisó la Conmebol a través de un comunicado.

Asimismo, detalló que “las seis selecciones de Concacaf que participarán en la Copa América 2028 obtendrán su clasificación por mérito deportivo, a través de la Copa Oro de Concacaf 2027, que se disputará del 17 de junio al 11 de julio” del año próximo.

“Este proceso permitirá a las Asociaciones Miembro de Concacaf competir por un lugar en el torneo a través de sus resultados en el terreno de juego”, puntualizó la casa madre del fútbol continental.

Vale reseñar que Estados Unidos ya fue sede en 2016 de la Copa América Centenario, ganada por Chile al vencer en la final en penales a Argentina, y en 2024 de la última edición del torneo, conquistado por Argentina que derrotó a Colombia en la final.