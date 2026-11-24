Un jubilado de 87 años fue víctima de una estafa telefónica bajo la modalidad conocida como cuento del tío en la localidad bonaerense de Mones Cazón, en el partido de Pehuajó, cuando los delincuentes lo convencieron de entregar sus ahorros, unos 5.000 dólares, a un supuesto empleado bancario que se presentó en su domicilio, informaron fuentes policiales.

La investigación permitió identificar a dos sospechosos, realizar un allanamiento en Junín y recuperar elementos que habrían sido utilizados durante la maniobra. Además, los investigadores descubrieron que el auto en el que se movilizaban tenía un pedido de secuestro activo por robo.

El hecho fue denunciado el 2 de octubre por la víctima, quien relató que había recibido un llamado telefónico de un hombre que se hizo pasar por un amigo.

Mediante engaños, el interlocutor logró convencerlo de que debía entregar sus ahorros a un supuesto empleado bancario que pasaría por su vivienda, ubicada en la calle Pereyra Lucena al 456. Poco después, un hombre llegó al domicilio y recibió 5.000 dólares. Tras concretar la maniobra, los involucrados escaparon.

A partir de la denuncia, personal de la DDI Trenque Lauquen inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, registros de antenas telefónicas y operaciones realizadas mediante billeteras virtuales.

Con esas tareas, los detectives lograron establecer la presunta participación de dos jóvenes de 22 y 24 años, quienes se movilizaban en un Volkswagen Gol Trend.

Uno de los datos que permitió avanzar fue el seguimiento de los movimientos posteriores al hecho. Los investigadores detectaron que uno de los sospechosos había concurrido a una estación de servicio y pagado una compra mediante una billetera virtual. También lograron identificar al hombre que había retirado el dinero y que, después de la estafa, se había cambiado de ropa.

Con las pruebas reunidas, se concretó un allanamiento en una vivienda de la calle Juan B. Justo al 1075, en Junín, donde reside uno de los investigados.

Durante el procedimiento fue aprehendido un joven de 22 años y se secuestraron dos teléfonos celulares, un cargador, una camiseta de River Plate roja y negra y un sweater bordó, prendas que habrían sido utilizadas por el sospechoso después de cometer el ilícito.

También se incautó el Volkswagen Gol Trend que habría sido empleado para movilizarse. Al verificar los números de chasis y motor, los efectivos detectaron que no eran originales de fábrica. La identificación de las autopartes permitió establecer que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde el 31 de enero de 2026, en el marco de una causa por robo automotor tramitada ante la UFI N.º 5 de La Matanza.

La causa quedó en manos de la UFI Nº 8, a cargo del fiscal Pablo Teodoro Ruiz Schenstrom, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 3, del Departamento Judicial Trenque Lauquen.

El joven aprehendido fue notificado de la formación de la causa y posteriormente recuperó la libertad por disposición judicial, mientras continúa la investigación.

La pesquisa también apunta al segundo sospechoso, de 24 años, cuya presunta participación fue establecida a partir de las tareas de inteligencia criminal.