Los Misterios y Facón compartirán escenario este sábado 28 de noviembre a las 20:30 en Guajira (49 entre 4 y 5, La Plata). La noche reúne al proyecto platense liderado por Ramiro García Morete y a la banda oriunda de Azul, que volvió a los escenarios después de un largo impasse. Las entradas pueden obtenerse en Casualpass.

Entre las dos bandas hay un hilo, y pasa por Tolosa. Juan Ponche Abraham toca el contrabajo en Los Misterios y fue el productor artístico de Ave Fénix, el disco del regreso de Facón. Los dos álbumes se hicieron en Nakao, el estudio del Conservatorio Gilardo Gilardi donde Los Misterios se convirtió en banda. Una llega desde el folk; la otra, desde el folklore. Y las dos, cada una con su acento, cantan la provincia.

Los Misterios surgió alrededor de las composiciones de Ramiro García Morete (Mister), ex Las Armas Bs. As. y Miro & Su Fabulosa Orquesta de Juguete.

A principios de 2025, con Las Armas en pausa, Mister se refugió en sonoridades acústicas y folk. Sin grandes planes, empezó a ensayar viejas y nuevas canciones con la excusa de cocinar y despuntar el vicio.

En Nakao se fue formando casi espontáneamente un rito: jueves a jueves, algunos de los mejores músicos de la ciudad se sumaron por el placer de repasar ese cancionero. Lo que se creía un único concierto terminó por convertirse en una banda. Junto a Mister, hoy la integran Juan Ponche Abraham (contrabajo), Nahuel Acosta (piano y teclado), Francisco Cadierno (guitarras y voces), Santiago “Tano” Peri (guitarras y voces) y Juan Aló (batería).

En mayo editaron su primer disco, homónimo: nueve canciones publicadas por Tomas del Mar Muerto, donde folk, pulso rockero, estribillos pop y storytelling componen un universo situado entre el Medio Oeste norteamericano y la provincia de Buenos Aires. En vivo, el encanto está en la ausencia de disfraces o artilugios: la canción está ahí, el toque se puede sentir.

Facón nació en Azul a mediados de los 90 y construyó un lenguaje propio en el cruce entre el folklore argentino, los ritmos latinoamericanos y el rock. Con canciones que retratan la vida cotidiana del interior bonaerense, alcanzó proyección nacional con Mundo Caparazón y “Maquillando las noticias”, tema que formó parte de la banda sonora de la serie Primicias. Esa primera etapa, que también incluyó Peleador y Adentro, sumó tres discos y un recorrido por escenarios de la provincia y el país.

Tras más de dos décadas de pausa, el reencuentro de Guillermo “Turco” Chiodi y Pieri Saldaño, dos de sus fundadores, abrió una nueva etapa y dio lugar a un disco que lleva el regreso en el nombre: Ave Fénix (2025), el cuarto de estudio. Son diez canciones con producción artística de Ponche Abraham que recuperan la raíz folklórica y la impronta rockera de la banda y suman nuevos matices: carnavalitos, chamamés, chacareras y pop conviven en un repertorio que mantiene a la canción como punto de encuentro entre tradición y búsqueda. La formación actual se completa con Berna Lupo (batería), Agustín Scillone (bajo y guitarra eléctrica), Ricky Rodríguez (violín, trompeta y voz) y Vicente Chiodi (saxofón, clarinete, quena, guitarra y voz).