El expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, advirtió que el programa económico de Javier Milei enfrenta una situación de creciente fragilidad y que el Gobierno podría verse obligado a tomar medidas drásticas frente a la presión cambiaria y la escasez de divisas.

“Es tan grande el fracaso del Gobierno que hasta gente que tiene algún tipo de simpatía ideológica se está desmarcando”, caracterizó el economista en declaraciones a Radio 10.

En este sentido, consignó que “los 1.600 pesos que vale el dólar de Milei son equivalentes a los 360 pesos por dólar del final del gobierno anterior. Pero ¿cuál es el problema? Que antes había toda una serie de políticas públicas que protegían a los sectores productivos y había una economía en crecimiento”.

“Ahora tenemos el peor de los mundos, que tiene que ver con una recesión profunda, bolsillos flacos que no alcanzan para sostener el consumo, no hay ninguna política pública y, entonces, con un tipo de cambio atrasado”, sopesó el exdirector ejecutivo de la ANSeS.

Consultado sobre las alternativas que tiene el Gobierno frente a las crecientes presiones cambiarias, evaluó que la administración libertaria “está en una gran trampa porque esto de gobernar para el riesgo país, pensando que el único objetivo es la inflación y el riesgo país, desatendió a la economía real”.

“Imaginate que el Gobierno dijera: ‘devalúo’. Habría un aumento importante en los precios. O si metiera un cepo, generaría una brecha cambiaria muy importante”, acotó Vanoli.

Para Vanoli, las dificultades actuales responden a inconsistencias del modelo económico que históricamente terminaron manifestándose cuando cambian las condiciones externas. Mencionó como antecedentes las experiencias de las gestiones de Martínez de Hoz, Menem y Macri.

También alertó sobre factores internacionales que podrían agravar el panorama, como una suba de las tasas de interés en Estados Unidos, la caída de los precios de los productos exportables y los movimientos cambiarios en Brasil.

Intervención de Estados Unidos

En otro tramo de la entrevista con Gustavo Sylvestre el economista puso en duda que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pueda volver a desempeñar ese papel en las mismas condiciones: “Yo no sé si va a poder repetir la intervención que tuvo en 2025”.

“Con la desconfianza y la descomposición que hay con este gobierno, que incluso está acumulando, y esto se habla poco, una deuda interna en dólares que es una bomba de tiempo”, alertó.

Acto seguido, indicó que “muchos analistas están subestimando la falta de dólares que va a haber el año que viene”.

“En el mejor de los casos, con la compra de dólares que se proyecta, con las utilidades que las empresas multinacionales van a girar al exterior, con los menores precios de los exportables y con la presión del tipo de cambio, la Argentina va a necesitar no menos de 23.000 millones de dólares el año que viene”, calculó.

De todas maneras, dijoque no está claro de dónde saldrán los recursos para cubrir esa necesidad de divisas. “Por eso el riesgo país está subiendo, porque nadie sabe de qué manera los pueden cubrir. Y por eso se habla de cepo, se habla de devaluación, porque hay un agujero muy grande y el Gobierno no tiene políticas, no tiene reacción para poder afrontar esa realidad”, concluyó.