El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, presentó dos vinos elaborados a partir de la producción del viñedo experimental que la cartera a su cargo desarrolla junto a la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO), en la Casona San Adolfo. Se trata de un tinto Blend Merlot y Malbec, y un blanco Gewürztraminer, ambos correspondientes a la cosecha 2026.

La iniciativa forma parte de una experiencia de investigación y experimentación productiva que busca evaluar la adaptación de distintas variedades de uva a las condiciones agroclimáticas de la región y generar información técnica que permita incorporar nuevas alternativas de producción en el territorio.

Se trata del primer viñedo instalado en la zona de riego de CORFO y los ensayos realizados contemplaron ocho variedades. Las dos etiquetas presentadas son una primera muestra de ese trabajo, que continuará con la presentación de los restantes varietales.

Durante la jornada, realizada en la Casona San Adolfo, se compartieron las características técnicas de los vinos, hubo una presentación a cargo del enólogo César Cárdenas y se realizó una degustación guiada. También se desarrolló un intercambio con los invitados y una visita opcional al viñedo del campo piloto.

Nuevas alternativas productivas

El desarrollo del viñedo experimental busca que la investigación y los ensayos realizados desde el Estado provincial se traduzcan en conocimientos concretos para el sector productivo. A partir de la evaluación de variedades, técnicas de manejo y procesos de elaboración, el Ministerio genera información que podrá ser utilizada por productores interesados en explorar la vitivinicultura, una actividad que todavía no se encuentra desarrollada en la zona de riego de CORFO.

“Nosotros lo vimos como una oportunidad de generar diversificación productiva, más desarrollo local y de fortalecer algo que para nosotros es clave: el derecho al arraigo. Cuando hablamos de diversificación, de producción y de generación de oportunidades de trabajo, estamos hablando de generar las condiciones para que las personas puedan desarrollarse en cada lugar”, señaló Javier Rodríguez.

El ministro también destacó el valor de recuperar la historia vitivinícola de la región. La denominación Casona San Adolfo, Pioneros del Riego, busca reconocer a quienes impulsaron el desarrollo productivo del Valle Bonaerense del Río Colorado. “Este es el primer vino en la zona de CORFO del siglo XXI, pero también entendemos que históricamente hubo vino, hace varias décadas, y que se dejó de hacer. Nos parecía importante que el nombre expresara ese reconocimiento a los pioneros, a quienes fueron forjando la región con su esfuerzo y su trayectoria”, explicó.

En ese sentido, Javier Rodríguez destacó la importancia de que el Estado tenga un rol activo en la investigación y la generación de capacidades productivas: “En el campo piloto no hay resultados malos. Poder mostrar que una variedad tuvo un rendimiento mayor que otra es justamente lo que necesitamos, para que después los productores de la zona sepan qué resultados se pueden obtener. Hasta ahora no había datos sobre cómo responde una variedad y cómo responde otra en estas condiciones”.

“Somos cautelosos. Estos son los datos del tercer año de producción y hay que ver el cuarto y el quinto. Pero ya estamos generando algo que para los productores es fundamental: contar con información para poder tomar decisiones”, anexó el funcionario.

El proyecto también contempla acciones de capacitación y vinculación con productores y bodegas de la región. A través del trabajo con el enólogo y distintos especialistas, se busca fortalecer los conocimientos sobre manejo del viñedo, poda, cosecha y elaboración, además de generar articulaciones que permitan ampliar las posibilidades de desarrollo de la actividad.

“Además de generar información, estamos generando capacitación y capacidades. Porque para un productor no alcanza con decidir incorporar un cultivo: también necesita personas que conozcan la actividad, que puedan manejar el viñedo, hacer una poda y brindar recomendaciones técnicas. Estamos trabajando para que esos conocimientos y esas capacidades estén disponibles en la región”, completó Javier Rodríguez.

Dos vinos, una experiencia de producción y agregado de valor

El Blend 2026 es un vino tinto elaborado a partir de una combinación de Merlot (47 %), Malbec (42% ), Ancellotta (6 %) y Pinot Noir (5 %). Su crianza se realizó durante seis meses en barricas de roble de tercer uso.

La segunda etiqueta es un Gewürztraminer 2026, un vino blanco elaborado íntegramente con esa variedad, originaria de la región del Trentino-Alto Adigio, en Italia. Se caracteriza por sus notas aromáticas de frutas tropicales, flores y especias. La cosecha se realizó manualmente y tuvo una crianza posterior en barrica de roble.

La primera elaboración del viñedo permitió obtener 1.040 litros de vino, equivalentes a 1.300 botellas. La vendimia se realizó manualmente los días 26 y 27 de febrero para las variedades tempranas y el 4 y 5 de marzo para los cepajes tardíos, bajo el seguimiento enológico de César Cárdenas y el trabajo operativo de Federico Mamani.

La producción se realizó con la participación de la Asociación Cooperadora del Campo Piloto de CORFO Río Colorado, que tuvo un papel central en la gestión operativa, administrativa y financiera del proyecto.

Nuevas oportunidades para los productores de la región

Además de los ensayos en el viñedo, se trabaja en la articulación con pequeños productores de Bahía Blanca y localidades cercanas que no cuentan con bodega propia, con el objetivo de brindarles acompañamiento y explorar alternativas para fortalecer la actividad vitivinícola regional.

Entre las proyecciones se encuentra la posibilidad de desarrollar una bodega en la Casona San Adolfo, que permita ampliar las capacidades de elaboración y ofrecer servicios a productores de la zona. También se avanza en la vinculación con el INTA Patagonia y la Dirección de Fruticultura provincial para incorporar y evaluar variedades criollas del Río Colorado, tanto por su adaptación al territorio como por su valor para la conservación del germoplasma regional.

“Este es un ejemplo muy claro de cómo determinadas acciones, cuando son llevadas adelante desde el sector público, tienen el potencial de beneficiar a todos. Nosotros generamos información, datos y capacitación para que después también pueda ser el sector privado el que, a partir de esos conocimientos, lleve adelante sus propias iniciativas, inversiones y decisiones”, ponderó el ministro.

La presentación de estos dos primeros vinos permite mostrar los resultados de una experiencia en la que el Estado provincial asume un papel activo en la investigación, la experimentación y la capacitación. El objetivo es que ese conocimiento no quede limitado al campo piloto, sino que pueda convertirse en una herramienta para los productores y abrir nuevas posibilidades de diversificación, agregado de valor y desarrollo productivo en el sur bonaerense.