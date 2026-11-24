La economía argentina entró en recesión técnica luego de acumular dos trimestres consecutivos de caída de la actividad, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En septiembre, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una contracción del 1,2% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Si bien el indicador mostró una recuperación del 1,1% respecto de agosto en la medición desestacionalizada, la mejora no alcanzó para revertir el desempeño negativo de los meses previos. De esta manera, la economía cerró el tercer trimestre del año con un nuevo retroceso.

La denominada recesión técnica se configura cuando una economía registra dos trimestres consecutivos de caída. En este caso, el resultado se produjo después de que el Producto Bruto Interno (PBI) retrocediera un 0,6% durante el segundo trimestre de 2026 y la actividad volviera a mostrar un balance negativo entre julio y septiembre.

De acuerdo con los datos desestacionalizados del INDEC, en julio la actividad económica había caído un 2,8%, mientras que en agosto registró una leve recuperación del 0,1%. El repunte de septiembre no fue suficiente para compensar las bajas anteriores.

#DatoINDEC La actividad económica cayó 1,2% interanual en septiembre de 2026 y subió 1,1% respecto a agosto en la medición desestacionalizada https://t.co/G2GfQEIalq https://t.co/YNKlnSRjZ2 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 24, 2026

Qué sectores impulsaron la actividad económica y cuáles cayeron

El informe del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró un comportamiento dispar entre los distintos sectores productivos. En la comparación interanual, cinco de las actividades relevadas registraron incrementos durante septiembre, mientras que diez presentaron caídas.

Entre los sectores con mejor desempeño se destacó Explotación de minas y canteras, que creció un 11,1% interanual. También registraron subas Electricidad, gas y agua, con un incremento del 4%, y Construcción, que avanzó un 3,5%.

Estas tres actividades tuvieron, además, las mayores incidencias positivas sobre el indicador general y aportaron en conjunto 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

En el otro extremo, la Pesca registró la caída más pronunciada, con un desplome del 48,6% respecto de septiembre de 2025.

También se destacaron los retrocesos de la Intermediación financiera, que cayó un 11,5%, y de la Industria manufacturera, con una contracción del 1,8%. Estos sectores, junto con la pesca, tuvieron las mayores incidencias negativas y restaron en conjunto 1,1 puntos porcentuales al resultado general de la actividad económica.

La actividad económica repuntó en septiembre, pero no alcanzó para evitar la recesión

El incremento mensual del 1,1% registrado en septiembre representó una mejora respecto del comportamiento de los meses anteriores. Sin embargo, el resultado debe analizarse en el contexto de las fuertes contracciones registradas durante julio y la recuperación prácticamente nula de agosto.

Además, el organismo estadístico informó que el componente tendencia-ciclo del EMAE no presentó variaciones respecto del mes previo. Este indicador permite observar la evolución de fondo de la actividad económica, al atenuar los movimientos coyunturales y estacionales.

De esta manera, los datos oficiales reflejan una economía que mostró un repunte mensual en septiembre, pero que cerró el tercer trimestre con un balance negativo. La caída interanual del 1,2% y el desempeño acumulado durante los últimos dos trimestres confirman el escenario de recesión técnica en Argentina.