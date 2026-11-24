El presidente Javier Milei celebró en sus redes sociales el repunte mensual de la actividad económica registrado en septiembre, luego de que el INDEC difundiera los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Sin embargo, su publicación puso el foco en el indicador positivo y dejó afuera otros números que reflejan las dificultades que atraviesa la economía.

Milei compartió un mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que la actividad económica creció un 1,1% respecto de agosto y que acumuló una mejora del 1% durante los primeros nueve meses de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.

Junto con esa publicación, el mandatario agregó la expresión “MAGA”, en alusión al lema utilizado por Donald Trump, “Make America Great Again” (Hacer a Estados Unidos grande otra vez), que Milei adapta a su propia consigna política: “Make Argentina Great Again”.

MAGA! — Javier Milei (@JMilei) November 24, 2026

El dato que Milei no mencionó: la caída interanual de la actividad económica

Aunque el indicador mostró una mejora mensual, el informe del INDEC también reflejó una caída interanual del 1,2% en septiembre. Es decir, la actividad económica se ubicó por debajo del nivel registrado en el mismo mes de 2025.

El resultado expone un escenario de contrastes: mientras el indicador desestacionalizado mostró una recuperación respecto de agosto, la comparación interanual continuó en terreno negativo.

La publicación presidencial tampoco hizo referencia al desempeño de la economía durante los trimestres anteriores, marcado por dos períodos consecutivos de contracción, de acuerdo con los datos del Producto Bruto Interno (PBI).

Qué sectores crecieron y cuáles cayeron en septiembre

El informe del EMAE mostró comportamientos dispares entre los distintos sectores de la economía. Entre las actividades que registraron los mayores incrementos interanuales se destacaron:

Explotación de minas y canteras: 11,1%.

Electricidad, gas y agua: 4%.

Construcción: 3,5%.

En el otro extremo, algunos rubros continuaron mostrando fuertes retrocesos. La pesca registró una caída interanual del 48,6%, mientras que la intermediación financiera retrocedió 11,5% y la industria manufacturera cayó 1,8%.

De esta manera, el crecimiento mensual destacado por el Gobierno convive con una evolución desigual de los sectores productivos y una contracción en la comparación con septiembre del año pasado.

El mensaje de Milei y la referencia al lema de Trump

La expresión MAGA utilizada por Milei remite al histórico lema político de Donald Trump, “Make America Great Again”, que el presidente argentino adaptó como “Make Argentina Great Again”.

La consigna se convirtió en una de las referencias habituales del mandatario para expresar su alineamiento político e ideológico con el líder estadounidense.

En esta oportunidad, Milei la utilizó para acompañar la difusión de un dato económico favorable, aunque sin mencionar los indicadores negativos que también forman parte del último informe oficial del INDEC.