La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el senador libertario Ezequiel Atauche, se reunió este martes en el Salón Eva Perón, para retomar el cuarto intermedio sobre la Cuenta de Inversión 2024. Además, el cuerpo legislativo debía presentar el plan de acción anual del 2027 que la Auditoría General de la Nación (AGN) remitiera el pasado 26 de octubre.

Al inicio, el presidente de la comisión informó sobre la resolución de un tema incompleto: la consideración de dictamen conforme al artículo 5° de la ley 23.847 (Cuenta de Inversión 2024); Atauche manifestó que debían presentar “un dictamen a ambas cámaras del penúltimo ejercicio remitido por la Auditoría General de la Nación (AGN) o en su defecto las razones que impiden hacerlo”.

El senador expresó que “el último ejercicio remitido por la AGN es el 2020 y se encuentra pendiente el 2024”, por lo tanto, “se pone a la firma el dictamen mediante el cual se le informa a ambas cámaras la imposibilidad de presentar los informes”, de dicha cuenta.

A su vez, el diputado Julio Ovalle (LLA) pidió enviar una nota, con carácter de urgente, “intimando a la AGN para la presentación de las cuentas generales del ejercicio que deben y también los dictámenes de cada uno de los auditores”. Con la conformidad de los demás integrantes se acordó enviar una “carta de estilo” para esta requisitoria.

Después, se pasó al tratamiento del Programa de Acción Anual 2027 (PAA) que contempla 310 proyectos de auditoría, de los cuáles 171 son nuevos y el resto continúan de ejercicios anteriores. Para esto, se proyectaron, en una pantalla, tres presentaciones explicativas de los objetivos y funcionamiento de la comisión.

A continuación, Atauche expresó que en dicha reunión no se buscaba llegar a un dictamen sino “abrir el debate, escuchar a los distintos integrantes, la idea es tener el plan aprobado antes de fin de año, para que la AGN pueda trabajar conforme a lo dispuesto. El objetivo es que sea un plan equilibrado que toque los gobiernos actual y anterior”.

Por su parte, la vicepresidente de la Comisión, la diputada Graciela De la Rosa (Unión por La Patria) leyó 13 puntos que su bloque propone incorporar a las auditorías del PAA 2027, entre ellos privatizaciones, concesiones, destinos de los impuestos a los combustibles, compras y contrataciones, administración de reservas internacionales, comercio exterior, planes y programas, coordinación de financiamientos, etcétera.

Cuando se abrió el debate, tomó la palabra el senador José Mayans (Justicialista) quien aclaró que “el Congreso controla las cuentas públicas y la AGN es asesora, hace el trabajo técnico del Parlamento”; para luego ejemplificar que “en el tema del oro, el Banco Central se negó a darle información a la AGN y luego vio que había una pérdida de millones dólares, por lo que queremos que lo pedido como bloque sea incluido en el PAA”.

En tanto, Bruno Olivera Lucero (LLA) pidió por las facultades “sobre todo en Buenos Aires que hay muchas que no fueron auditadas nunca, y no solo temas de gastos sino el uso de los espacios públicos”

Antes de finalizar, el senador Flavio Fama (UCR) remarcó que “la auditoría tiene atrasos por cúmulo de trabajo, si seguimos insistiendo en acumular, sin dar prioridades vamos a seguir en la misma situación y quejándonos”, por lo que le pidió al presidente que “sí o sí, se apruebe el plan este año, y pedirle a los diputados y senadores que sean moderados en los pedidos de auditorías".

Tras escuchar las sugerencias y propuestas de los diferentes bloques y los 10 integrantes de la comisión, su presidente dio por finalizada la reunión con la propuesta de avanzar en la conformación y aprobación del Programa de Acción Anual 2027.