A cuatro décadas de su nacimiento, Attaque 77 confirmó su regreso a los escenarios. Con Mariano Martínez, Luciano Scaglione y Leonardo De Cecco, la banda se presentará el viernes 23 de abril de 2027 en Movistar Arena de Buenos Aires. Las entradas estarán a la venta a partir del próximo martes 1 de diciembre a través de la web, a las 13 horas y tendrán un valor único de $ 77.000 para todos los sectores.

Hace pocos días se anunció la participación de Attaque 77 en la grilla del prestigioso Festival Vive Latino que se realizará en marzo de 2027 en la ciudad de México, uno de los escenarios más importantes de la música iberoamericana y un país con el que mantienen un vínculo histórico con su público.

Con ambos conciertos celebrarán 40 años de trayectoria, en los que trascendió el punk para convertirse en una banda de canciones que marcaron a varias generaciones. Desde El cielo puede esperar (1990), el disco que llevó a “Hacelo por mí” a lo más alto de los rankings, hasta Ángeles Caídos, Amén! y Antihumano, con himnos como “Arrancacorazones”, “Espadas y Serpientes”, “No me arrepiento de este amor”, “Western” y “Beatle”, entre otros.

Con discos de oro y platino, y giras por toda Latinoamérica, Estados Unidos y España, la banda supo mantener su identidad: la crudeza del punk con melodía, barrio y compromiso.

Este aniversario encuentra a Attaque 77 en pleno presente. Tras el lanzamiento de Sesiones Pandémicas y Triángulo de Fuerza (2019), su último álbum de estudio, el grupo vuelve a encender sus equipos para repasar una historia que sigue más vigente que nunca.

No se trata de una retrospectiva. 40 años después, canciones como: “Donde las águilas se atreven” o “El cielo puede esperar” siguen hablando del mismo lugar, con la misma urgencia con la que fueron escritas. Hoy se preparan para escribir un nuevo capítulo en su historia.

Formada en 1987 en Buenos Aires, Attaque 77 es una de las bandas más influyentes y convocantes del rock en español. Con más de una quincena de discos editados y giras por América y Europa, el grupo logró trascender las fronteras del punk rock para convertirse en un referente indiscutido de la cultura popular argentina y latinoamericana.

La palabra de Ciro Pertusi

El histórico vocalista y guiarrista, Ciro Pertusi, se desmarcó del regreso a través de un posteo en redes sociales.

“Ante la incertidumbre de muchas personas y medios interpretando que el anuncio de reinicio de actividades de Attaque 77 me incluye como participante o integrante oficial creo prudente y necesario recordar o aclarar por este medio que no es así”, puntualizó el actual líder de Jauría.

De todas maneras, hizo referencia a la actual formación de la mítica banda: “Desde hace 19 años Attaque 77 forma oficialmente con Mariano, Luciano y Leo ¡Mis felicitaciones y aguante a los muchachos que están en ruta nuevamente!”.