El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Energía, finalizó la construcción del nuevo Parque Solar de Pipinas, en el municipio de Punta Indio, con una potencia instalada de 300 kWp.

La intervención incluyó el acondicionamiento del terreno y el cerco perimetral, la instalación de 486 módulos fotovoltaicos de 620 Wp y dos inversores de 125 kW, junto con cajas combinadoras, tableros eléctricos, cableado y protecciones. También se incorporó un sistema de medición, monitoreo y control.

El parque está conectado directamente a la red de distribución eléctrica local, lo que permite reforzar la infraestructura existente con energía renovable, contribuir a estabilizar los niveles de tensión y mejorar la calidad del servicio. Estas mejoras son especialmente relevantes en las zonas donde las limitaciones de la red dificultan el abastecimiento y condicionan las posibilidades de crecimiento.

Se estima que generará energía equivalente al consumo anual de 186 hogares y evitará la emisión de unas 240 toneladas de dióxido de carbono por año. Con esta incorporación, la provincia de Buenos Aires cuenta con 30 parques solares operativos que, junto con el sistema de generación renovable de la Isla Martín García, superarán los 11,5 MW de potencia instalada.

La obra se ejecutó en el marco del Programa Provincial de Incentivos a la Generación Distribuida Renovable (PROINGED), a cargo de una Unidad de Coordinación Operativa integrada por el MISP, a través de la Subsecretaría de Energía, y el Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires (FREBA). Este último nuclea a las distribuidoras de energía eléctrica de la provincia y sus municipios. Los proyectos del programa se financian con fondos de la tarifa eléctrica destinados a las energías renovables.

Inauguramos el Parque Solar de Pipinas, en Punta Indio, una obra clave que va a fortalecer el sistema eléctrico a partir de energía renovable y que va a beneficiar a más de 1100 vecinos de la zona. https://t.co/F2FI299LHO — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 20, 2026

Pipinas tiene una trayectoria de organización comunitaria vinculada al suministro eléctrico. Su cooperativa fue fundada en 1962 por iniciativa vecinal y, en 1970, inauguró el servicio urbano, que luego se extendió al ámbito rural. La incorporación de generación solar da continuidad a esa historia de desarrollo local.

La intervención se enmarca en el eje de gestión Energía Accesible y Sostenible, mediante el cual el Ministerio planifica y ejecuta obras para ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica, el acceso a la red de gas natural y el desarrollo de energías renovables, junto con la promoción de la eficiencia energética.