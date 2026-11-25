El fenómeno climático El Niño ya está desarrollándose entre nosotros. Aunque no se puede pronosticar cómo, cuándo o dónde puede manifestar sus efectos, sabemos que es muy probable que su despliegue continúe por lo menos hasta marzo del año entrante, con un posible pico entre noviembre y enero 2027.

Desde hace unos meses, Cáritas Argentina está preparándose para las emergencias que eventualmente puedan generarse. Desde el año pasado ha consolidado un Equipo Ampliado MAGRE (Medio Ambiente, Gestión de Riesgos y Emergencias) que se está reuniendo mensualmente para evaluar la situación, organizar las contingencias y planificar diferentes estrategias.

Los objetivos

Buscar y analizar toda la información posible para realizar un monitoreo y evaluación del impacto del fenómeno.

del impacto del fenómeno. Retomar y afianzar los vínculos con las otras organizaciones y organismos que responden en estas situaciones.

y organismos que responden en estas situaciones. Acompañar en la preparación a las posibles diócesis y regiones afectadas para su mejor organización en la respuesta .

. Preparar, organizar y coordinar la solidaridad con las diócesis y otros actores solidarios (organizaciones, empresas, etcétera).

Para tales fines se han realizado reuniones y gestiones para trabajar articuladamente con numerosas organizaciones como Cruz Roja Argentina, Scouts Argentina, Red Solidaria, Confederación de Bomberos Voluntarios, CADENA, Instituto del Mar y la Atmósfera (UBA - Exactas), Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (Defensa Civil), Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, AFE, CRS y Gendarmería Nacional.

También se articularon acciones entre las Defensas Civiles de las provincias de Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires y CABA, con las diócesis correspondientes. Para los próximos días está previsto firmar un convenio con Cruz Roja Argentina y realizar un encuentro de formación relacionado con Salud Mental en Emergencias.

Asimismo, se destaca que se está trabajando en la preparación de los equipos locales y en la formación de voluntarios en las diócesis. En ese sentido, la metodología de trabajo de Cáritas frente a estas situaciones contempla no sólo la ayuda en el “durante”, sino también el “antes” (formación de equipos) y el “después” (reconstrucción) como instancias constitutivas importantes de cada emergencia.

“En estos días, los efectos del fenómeno del Niño ya están manifestándose en varias localidades argentinas, sobre todo de nuestro Litoral; por ello, estamos relevando las situaciones en las zonas afectadas y comenzando a movilizar las articulaciones realizadas para poder trabajar en red”, resumió la organización católica.