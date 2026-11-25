El actor y director Santiago Korovsky fue uno de los grandes protagonistas de la 54.ª edición de los Premios Emmy Internacional por su encendido discurso en el escenario luego de ganar el premio a la mejor comedia por la segunda temporada de División Palermo.

En una ceremonia que tuvo lugar este lunes en la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión de Nueva York, Estados Unidos, el creador de la galardonada serie de Netflix ironizó sobre la situación que atraviesa el país ante una sala repleta de celebridades internacionales.

Con el humor que lo caracteriza, Korovsky habló de los recortes económicos que numerosos sectores vienen sufriendo desde que Javier Milei asumió en diciembre de 2023. “Nos pidieron que acortáramos los discursos, no tenemos problemas, venimos de Argentina donde todo está siendo recortado”, espetó el artista.

Luego agradeció: “Al equipo, al elenco, a K&S, a Netflix, a los guionistas, a mi codirector, a mis amigos, a mi novia, a mi familia por bancarse todas mis inseguridades”.

Al final de su discurso, recordó que División Palermo y el concepto de la serie habían comenzado como una sátira sobre el uso de la inclusión como herramienta de marketing. Sin embargo, reconoció que el contexto cambió: “Empezamos la serie riéndonos de la gente que usa la inclusión como herramienta de marketing. Ahora ni siquiera les importa, porque el bullying vende mejor”.

“Nunca pensé que querría que volviera el marketing, pero las tendencias no duran y, si esta tendencia de acoso perdura, igual nos vamos a reír de ella”, cerró Korovsky, no sin antes arengar: “¡Viva Argentina!”.