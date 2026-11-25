A medida que se acerca diciembre, las jornadas parecen hacerse más largas. Los compromisos se acumulan, las responsabilidades laborales conviven con reuniones y actividades personales, y encontrar un momento para descansar se vuelve cada vez más difícil. En medio de ese ritmo, es habitual llegar al final del día con la sensación de que la energía no alcanza.

Aunque muchas veces se atribuye al movimiento propio de esta época, el cansancio de fin de año responde a distintos factores físicos, emocionales y hábitos cotidianos. Identificar qué está detrás del agotamiento es el primer paso para recuperar el bienestar.

¿Por qué nos sentimos más cansados a fin de año?

El cansancio es una respuesta habitual del organismo frente al esfuerzo físico, la falta de sueño o las situaciones de tensión emocional. Sin embargo, cuando la sensación de agotamiento se vuelve persistente o comienza a interferir con las actividades diarias, merece una atención especial.

Durante períodos de mayor exigencia, el estrés afecta la calidad del descanso y favorece la aparición de fatiga. A esto se suman ciertos hábitos que, aunque parecen inofensivos, contribuyen al problema, como acostarse demasiado tarde, consumir cafeína en exceso o reducir la actividad física.

La alimentación también ocupa un lugar importante. Una dieta poco equilibrada aumenta el riesgo de deficiencias nutricionales, mientras que una hidratación insuficiente favorece la aparición de cansancio.

No todas las personas experimentan la fatiga de la misma manera. Algunas sienten una disminución de energía hacia el final de la jornada; otras se despiertan cansadas incluso después de haber dormido. Por eso, más que atribuir automáticamente el agotamiento a la época del año, es importante observar cómo influyen las rutinas y si el descanso habitual resulta suficiente.

Dormir mejor para recuperar la energía durante el día

Cuando las obligaciones se multiplican, las horas de descanso suelen ser una de las primeras cosas que se resignan. Acostarse más tarde para terminar tareas o dedicar tiempo a las pantallas antes de dormir perjudica la calidad del sueño y repercute en los niveles de energía del día siguiente.

Mantener horarios regulares para acostarse y despertarse favorece un descanso de mejor calidad. También es importante prestar atención al entorno donde se duerme y procurar que sea un espacio oscuro, silencioso y fresco.

Otro aspecto que merece atención es el uso de dispositivos electrónicos. La exposición a la luz de las pantallas durante la noche interfiere con los mecanismos que regulan el sueño. Reducir su uso antes de acostarse forma parte de una buena rutina de descanso.

El consumo de alcohol antes de dormir tampoco es una buena estrategia. Aunque inicialmente favorece la somnolencia, altera la continuidad del sueño y disminuye su calidad.

Mover el cuerpo, incluso cuando falta motivación

Realizar ejercicio regularmente mejora la condición física, favorece el descanso nocturno y ayuda a disminuir el estrés. No hace falta comenzar con una rutina exigente para incorporar movimiento al día.

De hecho, establecer objetivos pequeños y alcanzables facilita la incorporación progresiva de actividad física. Una alternativa consiste en comenzar con apenas unos minutos de ejercicio y aumentar gradualmente el tiempo a medida que el cuerpo se adapta.

Caminar, realizar ejercicios suaves o practicar actividades que combinan movimiento y respiración, como el yoga o el tai chi, son opciones accesibles para favorecer el bienestar general.

El equilibrio también importa. Así como el sedentarismo favorece el cansancio, el ejercicio excesivo sin una recuperación adecuada genera fatiga y afecta el rendimiento físico.

Alimentación e hidratación para acompañar las necesidades del organismo

Lo que comemos y bebemos influye en cómo nos sentimos a lo largo del día. Una alimentación equilibrada aporta los nutrientes necesarios para el funcionamiento del organismo, mientras que determinados déficits nutricionales se relacionan con la aparición de fatiga.

Entre ellos se encuentran las deficiencias de vitamina D y vitamina B12, asociadas con síntomas de cansancio. Mantener una alimentación variada contribuye a cubrir las necesidades nutricionales y sostener el bienestar general.

También es importante prestar atención a los minerales presentes en los alimentos. El magnesio, por ejemplo, participa en numerosos procesos del organismo, incluida la producción de energía y el funcionamiento normal de músculos y nervios. Se encuentra en verduras de hoja verde, frutos secos, legumbres, semillas y cereales integrales, entre otros alimentos.

La hidratación es otro aspecto fundamental. La deshidratación provoca síntomas como fatiga, mareos y dificultades para concentrarse, especialmente cuando la pérdida de líquidos es significativa.

En este sentido, sostener una alimentación nutritiva y beber suficiente agua previene el cansancio asociado con una hidratación insuficiente y determinadas carencias alimentarias.

Aprender a reconocer los momentos de mayor agotamiento

Hay días en los que la energía parece disminuir desde temprano y otros en los que el cansancio aparece recién por la tarde. Identificar esas variaciones aporta información útil sobre la propia rutina.

Una herramienta sencilla es llevar un registro de la fatiga. Anotar en qué momentos aparece el cansancio, cómo fue el descanso, qué actividades se realizaron y cuándo se experimentó una mayor sensación de energía permite reconocer patrones.

Este seguimiento también facilita la organización de las tareas, teniendo en cuenta los períodos del día en los que resulta más fácil mantenerse activo.

No se trata de controlar cada aspecto de la jornada, sino de observar qué hábitos influyen en el bienestar y cuáles necesitan ajustes.

¿Qué hacer cuando el cansancio deja de ser algo pasajero?

Aunque la fatiga suele relacionarse con el estrés, la falta de sueño o los hábitos cotidianos, no siempre tiene una explicación vinculada con el estilo de vida.

Distintas condiciones de salud, como la anemia, los trastornos de la tiroides, la diabetes, las infecciones y los problemas del sueño, también se manifiestan mediante un cansancio persistente. Algunos medicamentos, incluidos determinados antihistamínicos y antidepresivos, producen fatiga como efecto secundario en algunas personas.

Por eso, si el agotamiento continúa durante dos semanas o más a pesar de descansar, reducir el estrés, alimentarse adecuadamente y mantener una buena hidratación, es recomendable consultar con un profesional de la salud.

También es importante solicitar una evaluación cuando el cansancio es intenso, limita las actividades habituales o no mejora después de dormir.

Hacele lugar al descanso en medio de las obligaciones

A medida que termina el año, no siempre es posible reducir la cantidad de compromisos o modificar todas las responsabilidades. Sin embargo, algunas decisiones cotidianas marcan una diferencia en la manera de atravesar los períodos de mayor exigencia.

Respetar los horarios de sueño, mantener cierta regularidad en las comidas, incorporar movimiento y encontrar espacios para disminuir el estrés son medidas que favorecen el bienestar y ayudan a recuperar energía.

También vale la pena revisar esa costumbre de postergar el descanso hasta que todas las tareas estén terminadas. En ocasiones, reconocer los propios límites y prestar atención a las señales de cansancio es tan importante como organizar las obligaciones que todavía quedan por cumplir.