En una persecución policial ocurrida este miércoles en La Plata hubo dos accidentes viales, uno de ellos entre dos patrulleros, y el saldo fue tres detenidos, el secuestro vehículos robados y “miguelitos metálicos”, utilizados por los presuntos delincuentes para evitar ser alcanzados.

Todo se inició en el Barrio El Mondongo, cuando policías advirtieron que cuatro individuos se movilizaban en una camioneta marca Hyundai Creta, pero la patente era de una Dodge RAM,

El primer seguimiento fue encubierto y los policías observaron que la camioneta ingresó a una cochera ubicada en 119 y 63, y poco después salieron los sujetos vestidos de negro y con los rostros cubiertos para subirse a un auto Volkswagen Vento.

La persecución se intensificó ante esta acción con sirenas a partir de las calles 122 y 64. Los ocupantes del auto hicieron caso omiso y aceleraron hasta que en 13 y 71 doblaron en contra mano e impactaron con un móvil policial.

En tanto, un patrullero de FBA y otro del Comando de La Plata impactaron entre sí, con el saldo de efectivos con lesiones leves.

En el procedimiento fueron detenidos dos jóvenes de 24 y 25 años y un hombre de 33. El primero, platense, tiene antecedentes penales por hechos delictivos cometidos en la capital provincial y en Chascomús, y el de 33 años, oriundo de Claypole, también registra prontuario por un hecho sucedido en Morón.

En los vehículos mencionados fueron hallados elementos de interés para la causa: armas, miguelitos metálicos, celulares con auriculares, guantes, barretas y una escalera desplegable, entre otros.

Para los investigadores policiales de la Comisaría Novena los tres detenidos pertenecían a una banda dedicada a cometer entraderas en La Plata. Intervienen dos fiscalías: la UFI N° 6 y la UFI N° 14, de delitos culposos.