La primera vivienda social construida íntegramente mediante tecnología de impresión 3D de América Latina fue presentada esta semana por la Universidad Nacional de La Plata. Se trata de un desarrollo tecnológico de fabricación nacional, junto al Astillero Rio Santiago, que marca un hito en la articulación entre conocimiento científico, industria y compromiso social, y demuestra que es posible generar nuevas respuestas frente al déficit habitacional.

La vivienda fue presentada durante una recorrida encabezada por el presidente de la UNLP, Fernando Tauber, junto al arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara y representantes del Astillero Río Santiago en la que pudo visitarse esta primera vivienda social, fruto de un proceso de investigación, desarrollo e innovación que reúne capacidades científicas e industriales nacionales.

El proyecto nació de un convenio entre la UNLP y el Astillero Río Santiago, que sumaron sus capacidades para desarrollar una impresora 3D de fabricación nacional destinada a la construcción de viviendas sociales.

“Hoy se está haciendo realidad algo que hace unos años era impensable, y la UNLP es parte de este proyecto que tiene un potencial enorme; podría beneficiar la situación de mucha gente”, ponderó Tauber.

La finalización de esta primera vivienda completa permite dar un paso fundamental: pasar de un desarrollo tecnológico y una etapa de ensayos a demostrar, con una construcción terminada, que es posible llevar adelante este sistema constructivo y proyectar su aplicación a mayor escala.

La casa tiene una superficie de 55 metros cuadrados. Para su construcción se utilizaron 12,8 metros cúbicos de hormigón. El diseño fue desarrollado teniendo en cuenta las dimensiones máximas de ejecución que permite la impresora 3D.

La distribución contempla dos dormitorios, baño y un espacio integrado de cocina, comedor y estar, además de sectores específicos de guardado y un área destinada al lavarropas y al termotanque.

Uno de los aspectos destacados es la incorporación de criterios bioclimáticos en el diseño arquitectónico. La vivienda permite adaptarse a la mejor orientación del terreno, favoreciendo el aprovechamiento de la iluminación natural y la ventilación cruzada de los ambientes. También contempla soluciones funcionales para optimizar el uso de cada espacio y mejorar las condiciones de confort y habitabilidad.

La estructura funciona mediante un sistema de pórtico móvil que se desplaza sobre rieles. Un cabezal extrusor deposita capas sucesivas de mortero cementicio para levantar los muros exteriores y las divisiones interiores de la vivienda. El diseño digital se traduce en instrucciones que controlan los movimientos de la máquina y permiten reproducir con precisión la estructura proyectada.

Uno de los principales desafíos tecnológicos fue desarrollar una mezcla cementicia con características específicas para este sistema. Los equipos de investigación de la UNLP trabajaron en una formulación que permite que el material circule por el sistema de bombeo y, al mismo tiempo, tenga un fraguado adecuado para sostener las capas sucesivas durante la impresión.

El horizonte del proyecto es avanzar hacia la fabricación de nuevas impresoras que permitan multiplicar la capacidad de construcción y producir viviendas sociales en serie. En ese sentido, Tauber sostiene que contar con decenas de estos equipos permitiría reducir notablemente los tiempos de respuesta del Estado frente al déficit habitacional y avanzar en la construcción de barrios en pocos días.

La experiencia expresa el potencial de la universidad pública y de la industria nacional para desarrollar tecnología propia, generar innovación y poner el conocimiento al servicio de soluciones concretas para la sociedad.