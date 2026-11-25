Este jueves 26 de noviembre, la Municipalidad de Vicente López invita a disfrutar de una nueva edición de La Noche de Vino, una iniciativa que reúne a las vinotecas de la ciudad con promociones y beneficios especiales, degustaciones, catas y shows en vivo.

El evento comenzará a partir de las 18 horas hasta las 22 horas e incluirá la participación de alrededor de una decena de locales distribuidos en distintos puntos del distrito, donde los vecinos podrán disfrutar y deleitarse con distintas propuestas y experiencias enológicas en vinotecas seleccionadas.

Entre los locales adheridos, en Olivos se encuentra Bodegón CAOSA (Ricardo Gutiérrez 1345) donde, con reserva y a partir de las 20 horas, podrán disfrutar de una promo de dos copas de vino por $ 5000 acompañado por música folklore en vivo. Además, en Vinoteca Cicca (Gobernador Marcelino Ugarte 2196) podrán encontrar una degustación de seis etiquetas, descuentos en vinos seleccionados con música en vivo y sorteos.

Por su parte, La Bodeguita de Munro (Vélez Sársfield 4946) ofrece una degustación de vinos al paso, así como promociones y descuentos especiales, de la misma manera que los invita Carapa Wines Boutique (Alfredo Guido 3435) y Casa Florida Vinos (José María Paz 1530).

La iniciativa es organizada por el Municipio de Vicente Lopez con el objetivo de impulsar a los emprendedores locales y ofrecer a los vecinos una experiencia distinta y accesible. Además, otras ediciones similares como VL Gastronómica, Pizza Vilo o Café Vilo contaron con gran participación del público, excelente recepción y ya se establecieron en la agenda de los vecinos.

La actividad es libre y no se suspende por lluvia. Para conocer todos los comercios adheridos y detalles de las promociones, ingresar a: https://www.vicentelopez.gov.ar/novedad/la-noche-del-vino-en-vicente-lopez-5ta-edicion/