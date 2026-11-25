Una organización narcocriminal que operaba en la localidad de José C. Paz fue desarticulada este martes tras una investigación que culminó con dos allanamientos, cinco detenidos y tres aprehendidos, además del secuestro de armas de fuego, cocaína, dinero y distintos elementos vinculados con la comercialización de estupefacientes.

El operativo fue llevado adelante por personal del Departamento de Casos Especiales, en el marco de una investigación iniciada en septiembre de este año, que permitió detectar el funcionamiento de una estructura dedicada al narcomenudeo en una vivienda conocida como “La Casona” y un búnker lindante, ubicados en inmediaciones de Quito y Boulevard de León, en José C. Paz.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron establecer el funcionamiento de los puntos de venta y avanzar en la identificación de las personas que presuntamente integraban la organización, con distintos roles dentro de la estructura dedicada a la comercialización de drogas.

La pesquisa fue puesta en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, que solicitó las correspondientes medidas judiciales. Con las autorizaciones del Juzgado de Garantías interviniente, se concretaron dos órdenes de allanamiento y las correspondientes mandas de detención.

Durante los procedimientos se logró detener a cinco personas, entre ellas cuatro hombres y una mujer, mientras que otras tres personas —un hombre y dos mujeres— fueron aprehendidas por su presunta vinculación con la actividad ilícita investigada.

En los allanamientos, los investigadores secuestraron 670 gramos de cocaína, distribuidos en aproximadamente 350 envoltorios y una bolsa con sustancia compacta, además de una balanza de precisión y numerosos envoltorios de nylon utilizados para el fraccionamiento.

También fueron incautadas dos pistolas, seis cargadores completos calibre 9 milímetros, teléfonos celulares, dos equipos de comunicación tipo handy y dos dispositivos de cobro electrónico de Mercado Pago. El dinero incautado ascendió a 1.800.000 pesos en efectivo.

Cabe mencionar que los elementos reunidos durante los procedimientos serán sometidos a peritajes y análisis para profundizar la investigación sobre el funcionamiento de la organización, sus integrantes y posibles conexiones con otras estructuras dedicadas al tráfico de drogas.

Uno de los objetivos centrales del operativo fue desarticular el punto de venta que funcionaba en el búnker lindante a “La Casona”, señalado como uno de los espacios utilizados por la organización para la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

La causa tramita ante la UFI N° 16 Temática de Estupefacientes, a cargo del fiscal Diego Marcelo Guida, con intervención del Juzgado de Garantías N° 5, del Departamento Judicial San Martín.

Los detenidos y aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación por infracción a la Ley 23.737 y tenencia ilegal de armas de fuego.