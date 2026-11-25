El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este miércoles la inversión para la profundización del calado del estuario de Bahía Blanca, obra que mejorará el sistema portuario y consolidará a la región en torno a la exportación de petróleo proveniente de Vaca Muerta. Fue junto al intendente local, Federico Susbielles; su par de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos.

¡Más inversión y competitividad para los puertos bonaerenses! 🚢 El gobernador @Kicillofok anunció la inversión para el inicio de la profundización del calado del estuario en el puerto de Bahía Blanca. Una obra histórica que mejorará las condiciones de navegación y permitirá la carga completa de buques para potenciar la exportación de petróleo de Vaca Muerta desde el municipio y Coronel Rosales. Seguimos fortaleciendo la infraestructura estratégica de la provincia mirando al futuro 🤝 — Gobierno PBA (@BAProvincia) November 25, 2026

“Este puerto tiene una proyección de crecimiento muy grande, pero requería una obra de infraestructura muy costosa: hoy estamos aquí para anunciar que, con una inversión que beneficia a todas las partes y alcanza los 200 millones de dólares, vamos a llevar adelante la profundización del calado del estuario”, puntualizó el mandatario provincial.

Asimismo, puso de relieve que “estos trabajos les convienen a la ciudad, a su puerto, a las empresas de logística y a la Provincia: es una obra fundamental para pensar el futuro de Bahía Blanca, de Coronel Rosales y de toda la región”.

“La Argentina cuenta en Vaca Muerta con la segunda y la cuarta reserva de petróleo y gas no convencional del planeta: la discusión ahora es qué vamos a hacer con esos recursos naturales”, prosiguió Kicillof, para luego dar cuenta que “no se trata de tener recursos ocultos en el subsuelo, sino de pensar para quién van a ser, quién los va a elaborar, dónde se va a generar trabajo y qué sociedad se va a apropiar de esa riqueza: esa sociedad tiene que ser el pueblo argentino”.

La obra contempla incrementar la profundización del calado operativo, pasando de 45 a 51,5 pies, lo que permitirá la carga completa de buques petroleros tipo Suezmax y optimizará la traza en más de 100 kilómetros del canal, mejorando las condiciones de navegación hacia los puertos.

Por su parte, Susbielles remarcó que “en un contexto de retiro del Estado nacional, Bahía Blanca está atravesando uno de los momentos de mayor inversión en infraestructura de los últimos cien años”.

“La Provincia tomó la decisión de estar presente y acompañar el desarrollo de nuestra ciudad con obras fundamentales, demostrando que cuando hay planificación, confianza y trabajo conjunto, podemos mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas”, ponderó el jefe comunal.

Una obra estratégica para impulsar al Puerto y la ciudad El gobernador @kicillofok anunció una inversión de 200 millones de dólares para profundizar el canal de acceso al @ptobahiablanca. Una iniciativa fundamental para el desarrollo productivo de la región. La obra apunta a mejorar las condiciones de navegación y permitir el ingreso y la operación de buques de mayor porte y capacidad de carga. Junto al gobierno provincial, seguimos construyendo un puerto que crece a la par de su comunidad. — Federico Susbielles (@fsusbielles) November 25, 2026

Además, la iniciativa aprobada por el Directorio del Puerto de Bahía Blanca abarca la construcción de la terminal de Oiltanking para el almacenamiento y despacho de productos líquidos o gaseosos, que beneficiará también al puerto de Coronel Rosales.

Al respecto, Mandolesi Burgos sostuvo que “gracias a la articulación entre el sector público y el privado de este consorcio, logramos las inversiones millonarias para que esta obra histórica se traduzca en más exportaciones, más empleo genuino y una mejor calidad de vida para toda nuestra comunidad”.

“Este anuncio es la culminación de una decisión estratégica muy trabajada que permite transformar el presente y proyectar el futuro del estuario”, finalizó.

Anunciamos la inversión para la profundización del calado del estuario de Bahía Blanca, una obra estratégica para toda la región porque va a consolidar su posición en la exportación de petróleo de Vaca Muerta, además de fortalecer el desarrollo productivo de la provincia. Hay inversiones centrales para nuestro futuro que si no cuentan con el apoyo del Estado es difícil que ocurran. Esta es una de ellas porque beneficia al sector privado, a nuestro sistema portuario y marcan un camino hacia el desarrollo con el único objetivo de beneficiar al pueblo argentino. — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 25, 2026

Por último, Kicillof señaló que “hay inversiones estratégicas que difícilmente ocurren si no se impulsan desde el sector público: tener Vaca Muerta es una bendición, pero hay que acompañarla con trabajo y un Estado presente que invierta en infraestructura”.

“Como lo hace la Provincia junto a Bahía Blanca y Coronel Rosales, necesitamos un proyecto nacional que vuelva a pensar en los hidrocarburos y en nuestras capacidades como factores centrales para el desarrollo industrial, productivo y soberano”, concluyó el jefe del Estado bonaerense.