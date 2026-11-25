Las comisiones de Salud, a cargo de la senadora Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza); de Legislación General, a cargo de Nadia Márquez (LLA); y de Justicia y Asuntos Penales, a cargo de Gonzalo Guzmán Coraita, también del oficialismo, realizaron una reunión plenaria para analizar distintos proyectos de ley vinculados con la prevención de la ludopatía y la regulación de los juegos de azar y las apuestas en línea.

Entre las 14 iniciativas en tratamiento se encuentra el proyecto que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, junto con otras propuestas de autoría de los senadores José Carambia (MOVERÉ Santa Cruz), Stefanía Cora (MC), Anabel Fernández Sagasti (Justicialista), Daniel Kroneberger (Justicialista), Lucía Corpacci (Justicialista), Sergio Uñac (Justicialista), Beatriz Ávila (Independencia), Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago), Carmen Álvarez Rivero (LLA), Jorge Capitanich (Justicialista), Bruno Olivera Lucero (LLA) y Carolina Moisés (Convicción Federal). Las iniciativas contemplan propuestas para regular las plataformas de apuestas, la publicidad y el patrocinio de juegos en línea, prevenir la ciberludopatía infantil, proteger a niñas, niños y adolescentes y promover el juego responsable.

En la previa el encuentro, la senadora nacional del Partido Justicialista por La Rioja, Florencia López, reiteró la intención de la principal fuerza opositora de tratar que el proyecto “no sufra modificaciones” y se apruebe tal y como llegó de la Cámara de Diputados.

EL COMENTARIO QUE HIZO ESTALLAR A BULLRICH: "Si yo tuviera una empresa de juego online, los contrataría a ustedes para que me defiendan". La senadora @Florelop expuso al bloque libertario y se pudrió todo en el plenario por Ludopatía. https://t.co/WoWpntkaTP — El Prensero (@El_Prensero) November 25, 2026

Antes de iniciar el debate de los proyectos, la comisión recibió a monseñor Raúl Pizarro, secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, quien transmitió el mensaje de la Iglesia Católica y solicitó que el Senado avance con urgencia en el tratamiento de la iniciativa sobre ludopatía y apuestas en línea.

Pizarro pidió a los senadores que, al momento de tomar una decisión, prioricen a las personas más vulnerables, especialmente a niñas, niños y adolescentes, por sobre los intereses económicos. También advirtió sobre las graves consecuencias de la ludopatía y los riesgos que enfrenta la población juvenil, incluido el suicidio. Finalmente, reclamó que no se produzcan nuevas postergaciones y expresó: “Les pedimos que no dejen morir a este proyecto”, en referencia a la iniciativa que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

"Les pedimos que el Senado asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto. La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones", comenta Raúl Pizarro Secretario General de @EpiscopadoArg — Senado Argentina (@SenadoArgentina) November 25, 2026

A continuación, la senadora Patricia Bullrich (LLA) planteó la necesidad de avanzar en un dictamen que contemple la problemática de las apuestas online y los consumos problemáticos, con especial énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes.

Señaló que la intención es mejorar el proyecto aprobado por Diputados, sin postergar su tratamiento, y aseguró que existe el compromiso de habilitar su discusión en sesiones extraordinarias si fuera necesario. La senadora propuso concentrar las modificaciones en tres ejes: restricción de la publicidad, bloqueo de sitios de apuestas ilegales y mayor protección de los menores de edad.

"¡PARALO, PARALO FLACO!" Patricia Bullrich se enloqueció cuando escuchó al senador Martín Soria decir lo siguiente: "Nos gustaría confiar en ustedes pero pusieron de Secretario de Niñez a un ex CEO de una empresa de juego y apuestas online como CODERE" https://t.co/XxURjq8CQu — El Prensero (@El_Prensero) November 25, 2026

En ese sentido, planteó incorporar un mecanismo para que el ENACOM pueda bloquear, en un plazo de 24 horas, los sitios web denunciados por operar sin autorización. También propuso reforzar las restricciones a la publicidad en televisión y redes sociales y eliminar los artículos que regulan el funcionamiento interno de los clubes deportivos, por considerar que exceden el objeto central de la iniciativa. Bullrich propuso trabajar durante la jornada en la redacción de las modificaciones para presentar un dictamen al día siguiente y llevar el proyecto al recinto.

El senador José Mayans (Justicialista) celebró que “el Senado acordó por unanimidad tratar el proyecto en la sesión del jueves” y sostuvo que “hay que respetar ese compromiso”.

Consideró que la media sanción de Diputados constituye una buena base y pidió ratificarla este juevespara evitar que la iniciativa pierda estado parlamentario. Advirtió sobre los intereses económicos que existen detrás del negocio de las apuestas y las consecuencias de la ludopatía en miles de familias.

Así las cosas, propuso aprobar el texto de Diputados y luego avanzar con las modificaciones complementarias que plantean los distintos bloques.

La senadora Bullrich respondió que, sí existía acuerdo entre las bancadas, podían tratarse ambos textos en la sesión del jueves: primero la media sanción de Diputados y luego una iniciativa con las modificaciones propuestas. Para ello, señaló que sería necesario reunir los dos tercios de los votos. En tanto Jorge Capitanich (Justicialista) coincidió con habilitar el tratamiento con mayoría de dos tercios, aprobar la media sanción de Diputados y asumir el compromiso de trabajar posteriormente en los mecanismos complementarios planteados durante el debate.

Por su parte, la senadora Carmen Álvarez Rivero (LLA) sostuvo que la legislación vigente en materia de salud mental y consumos problemáticos ya contempla herramientas de asistencia y cuestionó la necesidad de mantener algunos artículos del proyecto.

Consideró que el eje debe estar puesto en las competencias del Estado nacional, particularmente a través del ENACOM, para bloquear plataformas ilegales y regular la publicidad masiva, mientras que el control de las casas de apuestas corresponde a las jurisdicciones provinciales.

En tanto, la senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut) adelantó que presentará un dictamen de minoría, a disposición del resto de los senadores, para expresar la posición de la provincia de Chubut. En ese sentido, sostuvo que la regulación de los juegos de azar es competencia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, cuestionó la posibilidad de avanzar con la sanción de la ley venida de Diputados y luego impulsar otra iniciativa paralela, al considerar que ese procedimiento resultaría desprolijo.

Sin más asuntos que tratar, la senadora @nadiajmarquez da por finalizado el Plenario de las comisiones de Salud, de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales. — Senado Argentina (@SenadoArgentina) November 25, 2026

Tras el debate, se acordó ultimar los consensos en el ámbito de Labor Parlamentaria para definir el tratamiento de los proyectos en la sesión del jueves.

